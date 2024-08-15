«Пенсионер, изгой, мизантроп»: Режиссер кинокомикса с Лапенко о супергероях в России

- «Настоящий герой» будет настоящим фильмом о супергерое или же пародией на супергеройский жанр кино?

Этот фильм будет в жанре супергероики, это будет кинокомикс. У нас есть свое издательство, мы выпускаем комиксы. Как раз сюжет комикса ляжет в основу фильма, в котором будут настоящие супергерои с суперспособностями, в то же время будет много иронии в отношении самого жанра, а также в отношении известных франшиз.



- Почему выбрали такой интересный путь: и супергерои, и ирония над ними?

Фильмов о супергероях много, есть два самых известных западных бренда супергеройского кино (DC и Marvel. - прим. НСН). Отрицать их существование глупо, нам же хотелось просто посмотреть, как в нашей суровой отечественной действительности могли рождаться такие супергерои. У нас по сюжету главным героем является школьный учитель, который не сильно любит комиксы, а сын его – фанат комиксов. У них мало того, что конфликт поколений, так у них еще и разные интересы. Школьный учитель считает комиксы низким жанром и не приемлет их в принципе, подросток же как раз пропитан этой западной культурой. И вот им нужно найти общий язык, постараться как-то друг друга понять, а мы вместе с ними пытаемся эту тему исследовать.