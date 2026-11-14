Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина пройдет в Шэньчжэне 19 ноября
Трёхсторонняя встреча с участием президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа состоится 19 ноября в Шэньчжэне (Китай). Об этом стало известно 14 ноября. Информацию озвучил пресс‑секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, стороны согласовали проведение встречи именно на указанную дату. Мероприятие пройдёт в рамках саммита АТЭС — переговоры лидеров запланированы на полях этого форума.
В Пекине опасаются, что глава Белого дома Дональд Трамп устроит шоу из трехсторонней встречи лидеров Китая, США и России, если там будет место экспромту, объяснил ранее в интервью НСН президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.
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