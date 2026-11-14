Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина пройдет в Шэньчжэне 19 ноября

По словам Пескова, стороны согласовали проведение встречи именно на указанную дату. Мероприятие пройдёт в рамках саммита АТЭС — переговоры лидеров запланированы на полях этого форума.

В Пекине опасаются, что глава Белого дома Дональд Трамп устроит шоу из трехсторонней встречи лидеров Китая, США и России, если там будет место экспромту, объяснил ранее в интервью НСН президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

