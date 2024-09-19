В России снимут экранизацию игры Atomic Heart

«Кинопоиск» анонсировал работу над экранизацией популярной российской видеоигры Atomic Heart. Как сообщается на презентации сервиса, съемки фильма начнутся в 2025 году. Сценарий для экранизации напишет Роман Кантор, известный по работе над фильмом «Мастер и Маргарита» (2023) и сериалом «Эпидемия» (2019). Проект разрабатывается в сотрудничестве со студией Mundfish, создателями игры. Точная дата выхода фильма пока не названа, но премьера ожидается до 2029 года.

Atomic Heart переносит игроков в альтернативный Советский Союз 1950-х годов, где роботы начинают нападать на сотрудников завода. Главный герой, майор Сергей Нечаев, расследует происходящее.