В России снимут экранизацию игры Atomic Heart
«Кинопоиск» анонсировал работу над экранизацией популярной российской видеоигры Atomic Heart. Как сообщается на презентации сервиса, съемки фильма начнутся в 2025 году. Сценарий для экранизации напишет Роман Кантор, известный по работе над фильмом «Мастер и Маргарита» (2023) и сериалом «Эпидемия» (2019). Проект разрабатывается в сотрудничестве со студией Mundfish, создателями игры. Точная дата выхода фильма пока не названа, но премьера ожидается до 2029 года.
Atomic Heart переносит игроков в альтернативный Советский Союз 1950-х годов, где роботы начинают нападать на сотрудников завода. Главный герой, майор Сергей Нечаев, расследует происходящее.
Игра, выпущенная с двумя дополнениями — Annihilation Instinct и Trapped in Limbo, была разработана студией Mundfish при поддержке Nvidia, которая предоставила оборудование и доступ к движку Unreal Engine 4, а также занималась частью рекламного продвижения. Официальные данные о бюджете и сборах проекта не раскрыты, однако эксперты оценивают стоимость создания игры от $5 до $25 млн.
Atomic Heart доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S, а также для пользователей Windows через Steam (в России сервис недоступен) и VK Play, передает «Радиоточка НСН».
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