Ранее Минобрнауки выпустило приказ, согласно которому с 2027 года поступить на педагогическое направление можно будет только со сданными профильными экзаменами по своему предмету. В ведомстве объяснили, что для будущих учителей крайне важно самим глубоко знать то, что они будут преподавать.

Документ вступил в силу с 1 сентября 2026 года, но применять его начнут только в приемную кампанию будущего года. Однако, по мнению Володарского, это может отпугнуть и без того немногочисленных абитуриентов педвузов.