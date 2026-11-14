Омбудсмен: Профильный ЕГЭ для будущих педагогов отпугнет абитуриентов
Омбудсмен Амет Володарский в эфире НСН уточнил, что многие абитуриенты выбирают педагогическое направление в качестве запасного.
Введение профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов отпугнет желающих поступать на это направление, которых и так не много, а для роста престижа профессии необходима всеобщая социальная поддержка педагогов в стране. Об этом в беседе с НСН заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
Ранее Минобрнауки выпустило приказ, согласно которому с 2027 года поступить на педагогическое направление можно будет только со сданными профильными экзаменами по своему предмету. В ведомстве объяснили, что для будущих учителей крайне важно самим глубоко знать то, что они будут преподавать.
Документ вступил в силу с 1 сентября 2026 года, но применять его начнут только в приемную кампанию будущего года. Однако, по мнению Володарского, это может отпугнуть и без того немногочисленных абитуриентов педвузов.
«Министерство исходило из того, что, если абитуриент поступает на педагогическое направление и, допустим, выбирает профиль по химии или по физике, то он не должен сдавать при поступлении обществознание как профильный предмет. Раньше было ЕГЭ по русскому, математике, и, как профильное, абитуриент выбирал обществознание или даже историю. Большое количество вузов давало такую возможность. Эту лазейку Министерство образования убрало. Логика совершенно правильная, но сейчас, когда педагогическое направление не входит в самые популярные… И, если мы сейчас это сделаем, а решение уже принято еще 2025 году, это может, на мой взгляд отпугнуть и так не многочисленное количество людей, которые выбирают педагогические профессии», - допустил он.
Омбудсмен подчеркнул, что сейчас абитуриенты выбирают педагогическое направление в основном как запасное, потому что не поступили в другой вуз.
«Педагогика, в зависимости от региона, в лучшем случае замыкает ТОП-10 направлений, куда поступают абитуриенты. Педагогическое направление большое количество абитуриентов выбирает по остаточному принципу. Как запасной вариант, потому что не поступили в другой вуз, а надо получить корочку о высшем образовании. Но дальше, уже обучаясь в педагогическом вузе, они могут раскрыть для себя это направление, взглянуть на профессию по-новому, полюбить специальность. И этот факт нужно учитывать, особенно в условиях когда педагогическое направление не самое популярное», - отметил он.
Володарский считает, что для увеличения числа абитуриентов педвузов необходимо поднять престиж профессии.
«Необходимо в целом поднять престиж педагогической профессии через федеральную программу социальной поддержки педагога. Педагог должен быть защищен и с социальной, и с материальной точек зрения. Изменить отношение общества к педагогу. Это должна быть привилегированная профессия. Параллельно, если мы запустим процесс популяризации педагогического образования и реформ в нем, можно вводить и систему регулирования и контроля качества образования абитуриентов педагогических направлений. Тогда мы увидим большой конкурс на педагогическое направление и сможем отбирать мотивированных абитуриентов», - сказал омбудсмен.
Он также перечислил самые популярные направления в педагогических вузах.
«В педвузах иностранный язык и информатика на первом месте. У нас есть ТОП-3 направлений, не только в педагогических вузах, которые в разные годы конкурируют между собой. Это прикладная математика, информатика, экономика и право», - заключил собеседник НСН.
Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик Российской академии образования Олег Смолин в пресс-центре НСН объяснил, что сокращение платных мест оказалось главным триггером для роста цен на учебу.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Канье Уэст побил рекорд посещаемости рэп-концерта в США
- Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина пройдет в Шэньчжэне 19 ноября
- Мэтт Деймон рассказал о необычном правиле Кристофера Нолана на съемках «Одиссеи»
- Козловский вспомнил, как Боярская помогла ему поступить в театральный вуз
- Омбудсмен: Профильный ЕГЭ для будущих педагогов отпугнет абитуриентов
- «Манчестер Юнайтед» захотел приобрести нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора
- Раскрыты детали сюжета девятого сезона сериала «Невский»
- Дуа Липа станет первой британской солисткой-хедлайнером Coachella
- СМИ: Голливудские звезды получают до двух миллионов долларов за эпизод
- «Спасибо президенту!»: Путин помиловал Лерчек