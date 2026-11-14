Тело пропавшего в начале ноября туриста нашли в Мурманской области

Тело туриста, которого смыло в море 6 ноября во время фотографирования, обнаружили в Мурманской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области.

Уточняется, что тело 37-летнего жителя Москвы обнаружили на одном из пляжей близ населенного пункта Териберка.

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В связи с инцидентом проводится процессуальная проверка на основании статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Несчастный случай произошел в поселке Териберка 6 ноября на пляже «Яйца дракона». В Баренцево море унесло 37-летнего Анатолия Ч. И 32-летнюю Викторию Ф. Женщину спасли, она была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ранее спасатели обнаружили в реке Агул Ирбейско-Саянского муниципального округа тело женщины, пропавшей во время сплава. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПроисшествияМурманская ОбластьСледственный Комитет Рф

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