Тело пропавшего в начале ноября туриста нашли в Мурманской области

Тело туриста, которого смыло в море 6 ноября во время фотографирования, обнаружили в Мурманской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области.

Уточняется, что тело 37-летнего жителя Москвы обнаружили на одном из пляжей близ населенного пункта Териберка.