Геннадий Онищенко призвал полностью запретить вейпы в России
Эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью RT резко высказался о вреде электронных сигарет и призвал к их полному запрету на федеральном уровне.
По его мнению, вейпы — вовсе не безопасная альтернатива обычным сигаретам, а опасная привычка, которая приводит к поражению лёгких и может провоцировать так называемую «болезнь вейперов» — вплоть до развития пневмонии.
Онищенко подчёркивает, что частичные ограничения не решат проблему: необходим федеральный закон, который полностью запретит распространение вейпов. Более того, для эффективного контроля за исполнением запрета он считает нужным внести изменения в Административный и Уголовный кодексы, чтобы ужесточить ответственность для нарушителей.
Комментируя опасения о возможном появлении чёрного рынка вейпов, эксперт отвергает этот аргумент как привычный довод, используемый в любых дискуссиях о запретах. По его словам, даже если нелегальная торговля и возникнет, с ней следует бороться через систему наказаний.
Отдельно Онищенко раскритиковал практику, при которой состав курительных смесей считается коммерческой тайной. Он назвал попытки обязать производителей раскрывать состав «уловками», призванными отвлечь внимание от главной проблемы. По его мнению, требовать раскрытия состава ядов — это всё равно что разрешить торговлю цианистым калием при условии указания его точного состава.
В заключение Онищенко охарактеризовал дискуссии о составе жидкостей как проявление цинизма со стороны общества и бизнеса, не желающих отказываться от прибыли.
Люди должны узнать, что вещества, содержащиеся в вейпах и сигаретах, — это яд и химикаты, которые вызывают тяжелую зависимость, так что составы давно пора было обнародовать. Об этом ранее рассказал НСН президент российской ассоциации общественного здоровья, профессор ПМГМУ имени И.М. Сеченова Андрей Демин.
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