Мэтт Деймон рассказал о необычном правиле Кристофера Нолана на съемках «Одиссеи»

Как отметил актёр, за весь съёмочный период ему ни разу не пришлось участвовать в перезаписи диалогов — и это при том, что отдельные сцены снимались в непростых условиях: в открытом море и при серьёзной непогоде.

Подробности Деймон раскрыл во время специального показа картины и встречи со зрителями — мероприятие состоялось 10 ноября в «Юниверсал‑Сити» (Калифорния). Компанию актёру на встрече составил звукорежиссёр Уилли Д. Бертон, который сотрудничает с Ноланом начиная с фильма «Довод». Деймон признался, что в ходе работы над «Оппенгеймером» и «Одиссеей» неоднократно был уверен: записанный на площадке звук неизбежно придётся заменять в студии. Однако в итоге этого не потребовалось ни разу.

В качестве примера актёр привёл съёмки в пустыне Нью‑Мексико во время сильных штормов: «Как получилось, что мне ни разу не пришлось перезаписывать реплики для этого фильма? Ты сделал то же самое на „Оппенгеймере“. Мы столкнулись с сильными штормами в пустыне Нью‑Мексико, и я помню, как думал: „Не может быть, чтобы мне не пришлось перезаписывать звук“. Но ничего подобного не понадобилось. Я никогда не видел, чтобы кто‑то добивался такого результата».

По словам Бертона, подход Нолана строится на том, чтобы получить максимально качественный звук прямо на съёмочной площадке — именно поэтому режиссёр принципиально избегает ADR. Для достижения этой цели команда звукорежиссёров задействует внушительный арсенал оборудования и сотни метров кабелей. Так, во время работы над «Одиссеей» Бертон два месяца провёл в трюме настоящего корабля, где частично проходили съёмки: оттуда он в режиме реального времени фиксировал и сводил звуки, доносившиеся с палубы.

Работа на судне оказалась непростой и для звуковой бригады. Бертон вспоминал, как во время имитации шторма ему приходилось защищать аппаратуру от воды — для этого он использовал дождевик. Однажды капитан судна предупредил группу, что на корабле «всё может убить», намекая на серьёзные риски. При этом Нолан позволил звукорежиссёру находиться рядом с камерой, но по мере того как операторская техника смещалась назад, места для Бертона практически не осталось. В результате режиссёр предложил ему спуститься в трюм — там и была организована основная точка звукозаписи.

Бертон также отметил, что на других проектах Нолана команде нередко приходилось отдельно фиксировать фоновые шумы или переснимать отдельные фрагменты, чтобы устранить помехи от работы камер. Для «Одиссеи» были задействованы новые, существенно менее шумные камеры IMAX — это позволило заметно улучшить качество записи звука непосредственно во время съёмок. Примечательно, что эта картина стала первым полнометражным фильмом, который целиком сняли на плёночные камеры IMAX.

Премьера «Одиссеи» состоялась в июле 2026 года. Помимо Мэтта Деймона, в ленте снялись Зендая, Том Холланд и другие актёры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

