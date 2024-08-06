«Голливуд для геймеров»: Киноиндустрия не верит в миллиардные сборы «Бордерлендса»

При этом Исаев назвал следующим большим российским проектом сказку «Огниво», которая выйдет на экраны в конце октября.

С начала 2024 года семь российским фильмов преодолели планку сборов в один миллиард рублей. Самой кассовой стала картина Клима Шипенко «Холоп 2», заработавшая 3,8 млрд рублей. При этом фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» за три месяца в российском прокате собрал всего 441 млн рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

