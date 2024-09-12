«Приходят гиганты»: Заинтересованность инвесторов в индустрии видеоигр растет
Российский рынок видеоигр растет, в индустрию геймдева приходит все больше инвесторов, рассказал НСН Александр Горбаченко.
В России есть разработчики и потребители игр как для мобильных устройств, так и для ПК, в индустрию видеоигр приходит все больше инвесторов, рассказал НСН директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, ведущий российский эксперт в области компьютерного спорта Александр Горбаченко.
Объем российского рынка видеоигр к концу года, по разным оценкам, может достичь от 130 миллиардов до 187 миллиардов рублей, отмечает газета «Коммерсант». Достигнуть показателя позволят господдержка, рост популярности киберспорта и стриминга, а также выход новых зарубежных продуктов при участии российских издателей. Горбаченко отметил, что в России постепенно преодолевается нехватка специалистов по разработке игр.
«Российский рынок видеоигр действительно растет, поскольку видеоигровая индустрия не стоит на месте. Постепенно после массовой релокации специалистов в 2022-2023 годах восстанавливаются рабочие коллективы, запускаются новые проекты. В геймдев приходят новые профильные и непрофильные инвесторы. Например, в разработку игр сейчас вкладывают средства такие полугосударственные и государственные гиганты, как VK, Сбер, Росатом. Работают и институты господдержки, тот же Институт развития интернета. Постепенно преодолевается нехватка специалистов по разработке игр и выпускаются довольно интересные новые отечественные игры. Очень активно сейчас развивается сегмент разработки инди-игр», - сказал собеседник НСН.
По его словам, видеоигровая индустрия в России старается освоить все сегменты.
«Создана хорошая база, поэтому разрабатываются игры для всех типов платформ. Есть отличные отечественные игры для смартфонов и планшетов, вроде Standoff 2 от российской компании Axlebolt — условно-бесплатная мобильная многопользовательская онлайн-игра в жанре 3D-шутера от первого лица. Создаются и игры для персонального компьютера, как, например ролевая приключенческая стимпанк игра в жанре альтернативной истории «Поезда» от Watt Studio, стратегия в реальном времени с элементами ролевой игры «Боевой приказ: Денис Давыдов» от студии FatIce Games, российская пошаговая тактическая стратегия «Спарта 2035» от Lipsar, ролевая игра в виде мистического детектива про альтернативный СССР «Отдел СМЕРЧ». Так что можно смело утверждать, что в России есть разработчики и потребители игр как для мобильных устройств, так и для ПК. Есть и очень интересные фиджитальные проекты. Например, музыкальный VR-симулятор рубки шашкой, который разрабатывают казаки Терского казачьего войска и Всероссийского казачьего общества», - отметил эксперт.
Ранее Горбаченко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что развитие российской видеоигровой индустрии сдерживают дефицит финансирования, нехватка кадров, а также отсутствие собственных видеоигровых платформ и экосистем, однако государство начало уделять больше внимания этой сфере.
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