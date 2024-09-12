«Пассионарии и прагматики»: В отрасли рассказали, кто идет в киберспорт

По его словам, людям, увлеченным киберспортом, нужно продумывать свою жизнь на несколько лет вперед и всегда иметь запасные карьерные сценарии.

«Стоит не только следить за развитием отрасли, но и по возможности максимально детально планировать свое будущее, честно отвечая себе на вопрос, кем они хотели бы стать в перспективе трех-пяти лет. И что они готовы для этого сделать, чем пожертвовать. Тут важно не обманывать самого себя и не класть все яйца в одну корзину, как говорят англичане. Если человек сознает, что ярко выраженного киберспортивного таланта и упорства идти к чемпионству несмотря ни на что у него нет, лучше иметь запасные карьерные сценарии. Например, киберспортивного менеджера, судьи, организатора трансляций, либо журналиста киберспортивных или видеоигровых СМИ», - заключил Горбаченко.

Ранее президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, что многие российские вузы создали внутри себя целые киберспортивные клубы, нам нужно сделать так, чтобы наши спортсмены состязались с лучшими игроками со всего мира, напоминает «Радиоточка НСН».

