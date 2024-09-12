«Пассионарии и прагматики»: В отрасли рассказали, кто идет в киберспорт
Россия стабильно входит в первую пятерку стран по популярности видеоигр и киберспорта, наряду с США, Китаем и Южной Кореей, рассказал НСН Александр Горбаченко.
Многие люди, интересующиеся киберспортом, выбирают смежные профессии, например, киберспортивный менеджмент, рассказал в эфире НСН директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, ведущий российский эксперт в области компьютерного спорта Александр Горбаченко.
Объем российского рынка видеоигр к концу года, по разным оценкам, может достичь от 130 миллиардов до 187 миллиардов рублей, отмечает газета «Коммерсант». Достигнуть показателя позволят господдержка, рост популярности киберспорта и стриминга, а также выход новых зарубежных продуктов при участии российских издателей. Горбаченко отметил, что в России 30-60 миллионов человек играют в видеоигры.
«Россия стабильно входит в первую пятерку стран по популярности видеоигр и киберспорта, наряду с США, Китаем и Южной Кореей. Общая видеоигровая аудитория в России составляет, по экспертным оценкам, примерно 30-60 миллионов человек. В киберспорт сегодня идут в первую очередь пассионарные ребята-энтузиасты, которые искренне увлечены цифровыми видами спорта, верят в себя и свое будущее как профессиональных игроков. Они готовы строить киберспортивную карьеру и работать на перспективу, понимая, что на старте их едва ли ждет финансовая стабильность. Но они к этому готовы. Более прагматичные молодые люди, сознающие все риски карьерной траектории профессиональных киберспортсменов, выбирают практикоориентированный подход. Они поступают учиться на направления, связанные с киберспортом, но дающие свободу маневра. Например, выбирают учебные программы, связанные с киберспортивным менеджментом. В случае, если им не удастся стать профессиональными киберспортсменами, они всегда смогут заработать себе на хлеб с маслом, участвуя в организации киберспортивных мероприятий или трансляций», - сказал собеседник НСН.
По его словам, людям, увлеченным киберспортом, нужно продумывать свою жизнь на несколько лет вперед и всегда иметь запасные карьерные сценарии.
«Стоит не только следить за развитием отрасли, но и по возможности максимально детально планировать свое будущее, честно отвечая себе на вопрос, кем они хотели бы стать в перспективе трех-пяти лет. И что они готовы для этого сделать, чем пожертвовать. Тут важно не обманывать самого себя и не класть все яйца в одну корзину, как говорят англичане. Если человек сознает, что ярко выраженного киберспортивного таланта и упорства идти к чемпионству несмотря ни на что у него нет, лучше иметь запасные карьерные сценарии. Например, киберспортивного менеджера, судьи, организатора трансляций, либо журналиста киберспортивных или видеоигровых СМИ», - заключил Горбаченко.
Ранее президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, что многие российские вузы создали внутри себя целые киберспортивные клубы, нам нужно сделать так, чтобы наши спортсмены состязались с лучшими игроками со всего мира, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд арестовал главу «Пантеона защитников Отечества» по делу о получении взятки
- Судно с зерном в Черном море запросило помощь после взрыва
- СК возбудил уголовное дело на полицейского-наркодилера в Москве
- В Индонезии начали поиски пропавшей россиянки Мордовиной
- Четверых граждан США признали виновными в шпионаже в пользу России
- В Ростове-на-Дону задержан работник холдинга за попытку взятки УФСБ
- Внучка Муссолини покинула партию Мелони после спора о правах меньшинств
- Правоохранители задержали полицейского-наркодилера в Москве
- Тверской суд Москвы арестовал сообщницу главы Долгопрудного Владислава Юдина
- Актрису Марину Полицеймако похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru