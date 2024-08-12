Фанаты разочарованы: В киноиндустрии объяснили низкие сборы «Бордерлендс»

Американский фильм «Бордерлендс» с Кейт Бланшетт и Джейми Ли Кертис по итогам первого уикенда проката в России собрал всего 70 млн рублей, хотя его называли «крупным голливудским релизом, добравшимся до России». Сюжет фильма основан на одноименной серии видеоигр. При этом супергеройский фильм «Дэдпул и Росомаха», нелегальные показы которого продолжаются в России, собрал в мировом прокате уже больше $1 млрд. Исаев пояснил, что фильм не оценила его самая главная аудитория, и рассчитывать на хорошие сборы уже не приходится.

«Действительно, картина стартовала ниже ожиданий. По оценке рынка, прогноз на сборы за первый уикенд был существенно выше 100 млн. Хотелось бы увидеть миллионов 150 или даже 200, чтобы в целом проект собрал в диапазоне 1,5 млрд. Но, к сожалению, этого не произошло. В силу того, что фанатам игры – самому ядру целевой аудитории проекта, фильм не зашел из-за количества отклонений и от сюжетной линии, и от образов героев. Сюда же относится главная героиня, которую состарили в два раза. Даже имена знаменитых Кейт Бланшет и Джейми Ли Кертис не сработали на кассу фильма, так как для молодежи они не являются большими звездами. Более взрослую аудиторию, для которой эти имена являются любимыми, отпугнула тематика фильма. Для геймеров, к сожалению, ожидания от фильма не оправдались. Это совершенно фанатское кино, и я думаю, оно сейчас очень сильно обвалится в следующих своих уикендах, так что ни о каких цифрах, сопоставимых со сборами «Министерства неджентльменских дел», тут речи не идет. Если бы был крупный фильм с заметной рекламной компанией, который был бы ориентирован на широкую аудиторию, то результаты были бы другими», - пояснил Исаев.