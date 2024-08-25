Низкие рейтинги и отмена: Disney сократила инвестиции в «Звездные войны»

НЕУДАЧА У ЗРИТЕЛЕЙ И ОТМЕНА

На этой неделе стало известно, что студия Lucasfilm отказалась продлевать сериал «Звездные войны: Аколит» на второй сезон. По данным издания «Deadline», лента, несмотря на высокие оценки от критиков, привлекла незначительное количество аудитории, при этом на производство картины было потрачено около $180-185 млн.

Любители саги выступили против отмены сериала и даже создали петицию в его поддержку. Однако, по сообщениям издания «Gamemag», она набрала менее 25 тысяч голосов.

Пользователей возмутило и то, что с сайта Disney удалили все упоминания о мерче по мотивам «Аколита». Позже их вернули, но зрители предположили, что проект ждет судьба американского сериала «Уиллоу» о волшебнике из маленькой деревни. Известно, что ранее ленту удалили с платформ для снижения налоговой нагрузки.