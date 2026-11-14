Финские федерации начали переговоры с ISU и FIS из-за запрета для россиян

Федерации лыжного спорта и фигурного катания Финляндии приступили к переговорам с Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международным союзом конькобежцев (ISU) по поводу участия в соревнованиях российских атлетов, сообщает телеканал Yle.

Данный вопрос необходимо срочно решать, чтобы соревнования прошли успешно, отметила генеральный директор Федерации фигурного катания Финляндии Салла Мякеля. По ее словам, организация уже обратилась в ISU.

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В свою очередь исполнительный директор Финской федерации лыжного спорта Марлена Валтасола добавила, что организация одновременно руководствуется указаниями FIS и нормами национального законодательства. По ее словам, федерация будет продолжать переговоры и действовать в соответствии с общей ситуацией.

Ранее Международная федерация хоккея подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд из-за допуска россиян к международным соревнованиям по этому виду спорта. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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