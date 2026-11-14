Финские федерации начали переговоры с ISU и FIS из-за запрета для россиян

Федерации лыжного спорта и фигурного катания Финляндии приступили к переговорам с Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международным союзом конькобежцев (ISU) по поводу участия в соревнованиях российских атлетов, сообщает телеканал Yle.

Данный вопрос необходимо срочно решать, чтобы соревнования прошли успешно, отметила генеральный директор Федерации фигурного катания Финляндии Салла Мякеля. По ее словам, организация уже обратилась в ISU.