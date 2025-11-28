Миллион долларов Китаю: Кому вручили первые «Бриллиантовые бабочки»
Главные актерские награды на премии Евразийской киноакадемии получили российские артисты, а лучшим фильмом назвали «Против течения» китайского режиссера Сюй Чжена.
Лучшим фильмом на Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» назвали китайскую картину «Против течения». В общей сложности в Мастерской «12» Никиты Михалкова накануне вручили награды в 12 номинациях.
Всего на суд экспертного совета представили 34 фильма, притом только один из них - из России. Также среди претендентов на победу были заявлены картины из более чем 20 стран, включая Турцию, Киргизию, Узбекистан, Венесуэлу, Кубу, Иран и ЮАР.
МИРОЛЮБИВЫЙ ОТВЕТ ВЫЗОВАМ
В экспертный совет «Бриллиантовой бабочки» вошли Александр Акопов, Сергей Безруков, Петр Горшенин, Алексей Гуськов, Александр Звягинцев, Андрей Кравчук, Сергей Лаврентьев, Мария Лемешева, Алексей Пиманов, Алексей Рыбников, Сергей Урсуляк, Сергей Февралев, Алишер Хамидходжаев и Владимир Хотиненко, а также Александр Адабашьян.
Ранее режиссер Никита Михалков отмечал, что награды победителям и номинантам Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» будут выдаваться якутскими бриллиантами. Лучшему фильму пообещали премию в эквиваленте миллиона долларов, остальным победителям в 11 номинациях - награду в эквиваленте 250 тысяч долларов.
Киножурналист, глава отборочной комиссии Московского Международного кинофестиваля Иван Кудрявцев накануне церемонии вручения премии подчеркнул, что на территории стран, представители которых вошли в Евразийскую киноакадемию, живет треть населения Земли. На них приходится четверть мировой экономики и 30% мировых кассовых сборов. Поэтому премия позволяет «четко обозначить контуры будущего киномира».
Одним из первых в Мастерской «12», в которой и проходила церемония вручения премии, появился режиссер, продюсер, режиссер и сын Никиты Михалкова Артем Михалков.
«Премия взлетает и согревает всех нас. Посмотрим, кто победит, много картин разных. Главное, что оно будет проходить именно здесь, то, что сегодня мы в этом замечательном театре, много гостей. Я в предвкушении, кто победит», - заявил он журналистам.
Вместе с тем Артем Михалков заметил, что у него нет явного фаворита.
В отличие от него актер Дмитрий Дюжев сразу подчеркнул, что болеет за единственный российский фильм, представленный в номинантах премии – «Двое в одной жизни, не считая собаки» со Светланой Крючковой и Александром Адабашьяном в главных ролях. Также артист отметил, что российское кино в отличие от западного концентрируется именно на психологических процессах, и в этом его основная сила.
«Отличие отечественного кино от европейского и американского в том, что оно про процесс – как пришла мысль, от чего пришла и как развивается… У зарубежных коллег главное действие: получил информацию – пошел, сделал, иногда и самого действия не видим, без душевного, психологического процесса», - уточнил актер.
Посетила премию в этот вечер и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, «Бриллиантовая бабочка» демонстрирует миролюбивую позицию России на фоне всех вызовов
«Мне кажется, что это прекрасная инициатива и очередная гениальная идея Никиты Сергеевича Михалкова. Это наш прекрасный и миролюбивый ответ на все вызовы, которые были связаны с желанием кого-то отменить, то ли Россию, то ли вообще мировое большинство и опять начать кому-то над кем-то доминировать, изгаляться», — поделилась она.
ПЕРВЫЕ ПРИЗЫ
Именно Захарова объявила победителя в номинации «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство». Приз получила картина «Али Примэра» из Венесуэлы. Победителю вручили статуэтку и якутский бриллиант, стоимость которого эквивалентна 250 тысяч долларов.
Этот фильм - биографическая картина о венесуэльском певце и авторе песен Али Примэра, который также является лидером крупнейшего движения венесуэльских артистов в защиту обездоленных. Ранее проект был представлен в программе «Арт-кор» 47-го Московского международного кинофестиваля.
Режиссер и продюсер фильма Даниэль Егрес Ричард назвал полученную награду символом мира.
«В то время, как одни страны на нас нападают, другие страны нас признают», - сказал он.
По словам продюсера и режиссера, Евразийская академия сегодня представляет альтернативу тому, что может предложить западный мир. При этом режиссер и продюсер не исключил, что в будущем Венесуэла и Россия будут создавать совместные кинопроекты.
Лучшим актером второго плана на премии признали Анвара Картаева за роль в фильме режиссера Аюба Шахобиддинова «В погоне за весной» из Узбекистана. При этом на счету фильма уже есть приз кинофестиваля стран ШОС в Чунцине (Китай). Драма рассказывает историю узбекской женщины, которая возвращается в родное горное село после смерти человека из прошлого. Фильм исследует темы прошлых травм, скрытых тайн и поиска внутреннего покоя.
Общаясь с журналистами, Картаев допустил, что в будущем «Бриллиантовая бабочка» станет масштабнее «Оскара».
«Это первая премия, но думаю, она будет развиваться, и "Оскар" останется далеко позади», - заявил он.
Лучшей актрисой второго плана стала Соня Хусейн за роль в картине «Термит» совместного производства Пакистана и Канады. В номинации «Лучший художник» премию «Бриллиантовая бабочка» получил Мейлис Худайберенов за работу над фильмом «Композитор» (Туркменистан). По сюжету главный герой - Мердан Худайбердыев проходит большой путь - от ученика музыкальной школы, до признанного композитора, продолжателя музыкальной династии.
Лучшим композитором признали Юрия Потеенко из Белоруссии, написавшего музыку к фильму «Черный замок». Картина снята по мотивам романа писателя Владимира Короткевича «Черный замок Ольшанский». В центре сюжета фильма — молодой профессор Антон Космич, который изучает историю Белоруссии и мистическим образом переносится в Средневековье. В декабре 2024 года проект был представлен в кинопрокате России и Белоруссии.
Приз за лучшую операторскую работу получил Талант Акынбеков за работу над картиной «Черный, красный, желтый» (Кыргызстан). Стоит отметить, что 27 ноября фильм был удостоен не только «Бриллиантовой бабочки». Режиссер проекта Актан Абдыкалыков также получил премию Культурное разнообразие в Австралии в рамках 18 Премии Киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона. Главная героиня картины - ткачиха, чьи ковры будто отражают судьбы людей, для которых они сотканы.
БРИЛЛИАНТЫ РОССИИ
В главных актерских номинациях «Бриллиантовые бабочки» получили Александр Адабашьян и Светлана Крючкова за роли в картине «Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева. В 2025 году светлую мелодраму представили в рамках Московского международного кинофестиваля, в октябре фильм также вышел в российский прокат.
В центре сюжета картины история двух питерских стариков-интеллигентов. Муж и жена живут одни, поскольку их дети переехали. Героев отличает мудрость, спокойствие, оптимизм и терпение и прощением. Потому к ним, к их теплу и дому, как к огню, тянутся те, кому холодно и кому нужна помощь и поддержка.
По словам Адабашьяна, они с Крючковой фактически сыграли в картине самих себя. Их дети также давно выросли и живут своей жизнью. Как добавил Адабашьян, что важно снимать о вечных ценностях.
«Наверное, для каждого они разные, но вся лучшая музыка, все лучшие фильмы и книги — они об этом, о жизни о любви. К тому же мы удачно предотвратили экспорт бриллиантов из нашей страны», — пошутил он.
Он, как и Светлана Крючкова получили статуэтку и якутский бриллиант, стоимость которого эквивалентна 250 тысяч долларов. Актриса со своей стороны рассказала, что сразу согласилась на участие в картине.
«Мне очень понравился сценарий, я 10 лет не снималась. Более того, мы были не знакомы с режиссером Андреем Зайцевым. Он написал фактически мою жизнь. У меня два сына, но один из них 27 лет уже живет не со мной, не в России. Мои внуки тоже родились там, далеко, во Франции, они говорят по-русски, но с акцентом. В фильме есть сцена, где я говорю "мне больно слышать, как Надюшка стала плохо говорить по-русски". Но это моя личная боль, это же про мою внучку. Это не сыграть, это надо прожить», — объяснила актриса.
ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР И ФИЛЬМ
Вслед за ними приз за лучший сценарий получил Кэрол Шор из ЮАР за фильм «Старый праведный блюз». Приз за вклад в мировой кинематограф получил Маджид Маджиди из Ирана.
Лучшим режиссером стал Горан Радованович из Сербии, получивший премию «Бриллиантовая бабочка» за картину «Лесной царь». В 2024 году фильм вошел в основной конкурс ММКФ. Фильм рассказывает о Сербии 1999 года, которая подвергается бомбардировкам НАТО. Продюсером и исполнителем одной из ролей выступил Милош Бикович, хорошо известный российскому зрителю.
Как рассказал Радованович, картину уже представили на многих российских фестивалях, а новая награда – еще одно доказательство важности выбранной темы.
«Мой фильм посвящен бомбежкам 1999 года, когда бомбили Югославию. Сама по себе эта тема является запрещенной на Западе, эта награда как раз подтверждает важность нашего фильма. Мировая премьера фильма состоялась 1,5 года назад на ММКФ. Также фильм получал награды в Крыму, Чите и многих российских фестивалях. Для меня это большое подтверждение того, что мы сделали правильную работу», - заявил он.
Главный же приз в этот вечер вопреки надеждам Дюжева получила картина «Против течения» китайского режиссера Сюй Чжена. Вместе со статуэткой победителю вручили якутский бриллиант, эквивалентом в миллион долларов. Фильм рассказывает историю человека, которому приходится стать курьером, чтобы не потерять дом.
