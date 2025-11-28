МИРОЛЮБИВЫЙ ОТВЕТ ВЫЗОВАМ

В экспертный совет «Бриллиантовой бабочки» вошли Александр Акопов, Сергей Безруков, Петр Горшенин, Алексей Гуськов, Александр Звягинцев, Андрей Кравчук, Сергей Лаврентьев, Мария Лемешева, Алексей Пиманов, Алексей Рыбников, Сергей Урсуляк, Сергей Февралев, Алишер Хамидходжаев и Владимир Хотиненко, а также Александр Адабашьян.

Ранее режиссер Никита Михалков отмечал, что награды победителям и номинантам Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» будут выдаваться якутскими бриллиантами. Лучшему фильму пообещали премию в эквиваленте миллиона долларов, остальным победителям в 11 номинациях - награду в эквиваленте 250 тысяч долларов.

Киножурналист, глава отборочной комиссии Московского Международного кинофестиваля Иван Кудрявцев накануне церемонии вручения премии подчеркнул, что на территории стран, представители которых вошли в Евразийскую киноакадемию, живет треть населения Земли. На них приходится четверть мировой экономики и 30% мировых кассовых сборов. Поэтому премия позволяет «четко обозначить контуры будущего киномира».

Одним из первых в Мастерской «12», в которой и проходила церемония вручения премии, появился режиссер, продюсер, режиссер и сын Никиты Михалкова Артем Михалков.

«Премия взлетает и согревает всех нас. Посмотрим, кто победит, много картин разных. Главное, что оно будет проходить именно здесь, то, что сегодня мы в этом замечательном театре, много гостей. Я в предвкушении, кто победит», - заявил он журналистам.

Вместе с тем Артем Михалков заметил, что у него нет явного фаворита.