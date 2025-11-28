Более молодые люди чаще склонны к разводам, так как не видели примера сохранения семьи, а это тяжелый труд, рассказал иерей Валерий Сосковец в пресс-центре НСН.

Россия вышла на третье место в мире по количеству разводов. Об этом рассказала советник гендиректора ВЦИОМ Елена Михайлова. Сосковец нашел объяснение для такого роста.