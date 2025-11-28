Священник связал рост числа разводов с возрастом заключения брака

Молодежь не привыкла сохранять браки, а предпочитает ломать отношения, заявил Валерий Сосковец в пресс-центре НСН.

Более молодые люди чаще склонны к разводам, так как не видели примера сохранения семьи, а это тяжелый труд, рассказал иерей Валерий Сосковец в пресс-центре НСН.

Россия вышла на третье место в мире по количеству разводов. Об этом рассказала советник гендиректора ВЦИОМ Елена Михайлова. Сосковец нашел объяснение для такого роста.

Останина выступила против повышения штрафов за развод до 40 тысяч рублей
«Причина большинства разводов — это возраст, вступающих в брак. Сейчас большая часть — это те, кто женится в возрасте 18-21. Они разводятся чаще, чем раньше, когда многие вступали в брак в 27-30 лет. Сегодня также выросло новое поколение, которым не знакома схема сохранения семьи. Все видят, как семья ломается, но никто не сберегает ее. К тому же, у многих уже сформировался навык разрушения отношений: сломали одни, другие, третьи. А сохранять никто не хочет. Это тяжелая работа, которую надо постигать», — указал он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН объяснила, зачем нужен медиатор и психолог при разводе.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН / Игорь Войдаков
ТЕГИ:МолодежьРазводБракСвященники

Горячие новости

Все новости

партнеры