Священник связал рост числа разводов с возрастом заключения брака
Молодежь не привыкла сохранять браки, а предпочитает ломать отношения, заявил Валерий Сосковец в пресс-центре НСН.
Более молодые люди чаще склонны к разводам, так как не видели примера сохранения семьи, а это тяжелый труд, рассказал иерей Валерий Сосковец в пресс-центре НСН.
Россия вышла на третье место в мире по количеству разводов. Об этом рассказала советник гендиректора ВЦИОМ Елена Михайлова. Сосковец нашел объяснение для такого роста.
«Причина большинства разводов — это возраст, вступающих в брак. Сейчас большая часть — это те, кто женится в возрасте 18-21. Они разводятся чаще, чем раньше, когда многие вступали в брак в 27-30 лет. Сегодня также выросло новое поколение, которым не знакома схема сохранения семьи. Все видят, как семья ломается, но никто не сберегает ее. К тому же, у многих уже сформировался навык разрушения отношений: сломали одни, другие, третьи. А сохранять никто не хочет. Это тяжелая работа, которую надо постигать», — указал он.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН объяснила, зачем нужен медиатор и психолог при разводе.
