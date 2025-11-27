«Это надо прожить»: Адабашьян и Крючкова получили «Бриллиантовые бабочки»
Александр Адабашьян поблагодарил жюри за признание его лучшим актером, а Светлана Крючкова призналась спецкору НСН, что ей была очень близка ее роль.
Первая в истории церемония награждения победителей Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» прошла в Москве 27 ноября. Лауреатом номинации «Лучший актёр» стал Александр Адабашьян за роль в российской картине «Двое в одной жизни, не считая собаки». Он рассказал специальному корреспонденту НСН, что сыграл в фильме практически самого себя.
«Для меня это удивительно, потому что я не актер по образованию. У меня были награды как режиссеру, сценаристу и художнику. На старости лет еще и получил награду актеру. Я благодарен всем, кто меня на это место поставил. Роль мне довольно близка, мы со Светой играли практически самих себя. У нас у обоих уже взрослые дети, которые живут своей жизнью. Можно обижаться или нет, но они отдаляются. Это проблемы нашего поколения. Снимать надо о вечных ценностях, наверное, для каждого они разные, но вся лучшая музыка, все лучшие фильмы и книги — они об этом, о жизни о любви. К тому же мы удачно предотвратили экспорт бриллиантов из нашей страны», — пошутил он.
Лауреатам премии дарили якутские бриллианты, за лучший фильм — стоимостью в 1 миллион долларов, в остальных категориях — 250 тысяч долларов.
Актриса Светлана Крючкова, которая сыграла супругу Адабашьяна в той же ленте и получила награду в категории «Лучшая женская роль», подчеркнула в разговоре со спецкором НСН, что ей был очень близок ее персонаж.
«Для меня — это самая важная награда. В греческой мифологии бабочка — это олицетворение души, Психеи. Поэтому самый важный символ для меня — это бабочка. Мне очень понравился сценарий, я 10 лет не снималась. Более того, мы были не знакомы с режиссером Андреем Зайцевым. Он написал фактически мою жизнь. У меня два сына, но один из них 27 лет уже живет не со мной, не в России. Мои внуки тоже родились там, далеко, во Франции, они говорят по-русски, но с акцентом. В фильме есть сцена, где я говорю "мне больно слышать, как Надюшка стала плохо говорить по-русски". Но это моя личная боль, это же про мою внучку. Это не сыграть, это надо прожить», — объяснила актриса.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила спецкору НСН, что символизирует премия «Бриллиантовая бабочка».
