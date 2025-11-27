«Для меня это удивительно, потому что я не актер по образованию. У меня были награды как режиссеру, сценаристу и художнику. На старости лет еще и получил награду актеру. Я благодарен всем, кто меня на это место поставил. Роль мне довольно близка, мы со Светой играли практически самих себя. У нас у обоих уже взрослые дети, которые живут своей жизнью. Можно обижаться или нет, но они отдаляются. Это проблемы нашего поколения. Снимать надо о вечных ценностях, наверное, для каждого они разные, но вся лучшая музыка, все лучшие фильмы и книги — они об этом, о жизни о любви. К тому же мы удачно предотвратили экспорт бриллиантов из нашей страны», — пошутил он.



Лауреатам премии дарили якутские бриллианты, за лучший фильм — стоимостью в 1 миллион долларов, в остальных категориях — 250 тысяч долларов.

Актриса Светлана Крючкова, которая сыграла супругу Адабашьяна в той же ленте и получила награду в категории «Лучшая женская роль», подчеркнула в разговоре со спецкором НСН, что ей был очень близок ее персонаж.