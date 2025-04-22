Михалков: Лучший фильм «Бриллиантовой бабочки» получит миллион долларов

Евразийская академия кинематографических искусств займется отбором номинантов и будет вручать «Бриллиантовую бабочку», она будет включать в себя 12 различных номинаций. Михалков отметил, что картина-победитель будет обязана идти в кинотеатрах страны, которая принимает у себя премию.

«Мы не имеем такого опыта, как «Оскар» и другие большие международные кинофестивали, но мы решили, что имеем право помочь лучшим картинам, представленным на соискание «Бриллиантовой бабочки». Так, лучший фильм получит эквивалент одному миллиону долларов. Согласно регламенту, картина, которая получит приз, обязана идти в кинотеатр в стране, где была ее презентация. Я очень надеюсь, что наши зрители познакомятся с великим кинематографом», - сказал Михалков на презентации академии и кинопремии.



Он выразил надежду на то, что новая кинопремия станет мощной и справедливой поддержкой кинематографу. На сегодняшний день «Бриллиантовая бабочка» уже получила поддержку со стороны более 20 стран, включая Иран, Китай, а также государств ОДКБ — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

«Многие страны еще присматриваются к нашей академии, но вы сами видели список тех стран, которые уже присоединились к нам, - это половина человечества. Я очень надеюсь, что это будет мощная и справедливая премия, которая будет отстаивать интересы исторических, религиозных, семейных интересов стран, которые будут принимать в ней участие. У нас нет задачи заменить «Оскар». Просто тот, кто захочет найти средства для создания картин, придет к нам. Страна, принимающая у себя премию, будет отвечать за качество представляемого на мероприятии контента. К слову, первая страна, которая отозвалась на наш призыв создать Евразийскую киноакадемию, - Китайская Народная Республика», - добавил режиссер.