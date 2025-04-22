Михалков: Лучший фильм «Бриллиантовой бабочки» получит миллион долларов
У кинопремии «Бриллиантовая бабочка» нет задачи заменить «Оскар», однако к ней уже присоединилась половина человечества, сказал спецкору НСН Никита Михалков.
Председатель Союза кинематографистов России, инициатор создания Евразийской академии кинематографических искусств Никита Михалков заявил спецкору НСН, что лучший фильм кинопремии «Бриллиантовая бабочка» получит эквивалент одному миллиону долларов.
Евразийская академия кинематографических искусств займется отбором номинантов и будет вручать «Бриллиантовую бабочку», она будет включать в себя 12 различных номинаций. Михалков отметил, что картина-победитель будет обязана идти в кинотеатрах страны, которая принимает у себя премию.
«Мы не имеем такого опыта, как «Оскар» и другие большие международные кинофестивали, но мы решили, что имеем право помочь лучшим картинам, представленным на соискание «Бриллиантовой бабочки». Так, лучший фильм получит эквивалент одному миллиону долларов. Согласно регламенту, картина, которая получит приз, обязана идти в кинотеатр в стране, где была ее презентация. Я очень надеюсь, что наши зрители познакомятся с великим кинематографом», - сказал Михалков на презентации академии и кинопремии.
Он выразил надежду на то, что новая кинопремия станет мощной и справедливой поддержкой кинематографу. На сегодняшний день «Бриллиантовая бабочка» уже получила поддержку со стороны более 20 стран, включая Иран, Китай, а также государств ОДКБ — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
«Многие страны еще присматриваются к нашей академии, но вы сами видели список тех стран, которые уже присоединились к нам, - это половина человечества. Я очень надеюсь, что это будет мощная и справедливая премия, которая будет отстаивать интересы исторических, религиозных, семейных интересов стран, которые будут принимать в ней участие. У нас нет задачи заменить «Оскар». Просто тот, кто захочет найти средства для создания картин, придет к нам. Страна, принимающая у себя премию, будет отвечать за качество представляемого на мероприятии контента. К слову, первая страна, которая отозвалась на наш призыв создать Евразийскую киноакадемию, - Китайская Народная Республика», - добавил режиссер.
А министр культуры России Ольга Любимова выразила уверенность, что Евразийская киноакадемия и «Бриллиантовая бабочка» займут ключевые места в мировой культурной повестке.
«Кино по-прежнему остается важнейшим из искусств. В этой связи мы уверены, что Евразийская киноакадемия и кинопремия «Бриллиантовая бабочка» станут успешной и самостоятельной инфраструктурой для взаимной поддержки, кооперации и поощрения кинематографистов, отстаивающих традиционное нравственное и культурное наследия. Уверена, что наше начинание займет ключевое место в мировой культурной повестке. Первые результаты кинопремии буду известны уже в декабре», - сказала Любимова.
Ранее режиссер Александр Сокуров возмутился попытка Михалкова выпросить у государства деньги на «евразийский Оскар» и бриллиантовых бабочек. Как отметил Сокуров в беседе с «Радиоточкой НСН», если деньги есть, то на них нужно развивать кино, а не красные дорожки.
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