Российских гимнастов допустили к международным турнирам в нейтральном статусе
Конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) восстановил допуск спортсменов из РФ к соревнованиям под эгидой организации. Об этом сообщает пресс‑служба Федерации гимнастики России.
В организации уточнили, что это касается спортивной гимнастики, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики.
«Для спортивной и художественной гимнастики это открывает доступ к квалификационным турнирам, на которых проходит отбор на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе», - говорится в сообщении.
Ранее Международная федерация дзюдо разрешила российским дзюдоистам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
