Российских гимнастов допустили к международным турнирам в нейтральном статусе

Конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) восстановил допуск спортсменов из РФ к соревнованиям под эгидой организации. Об этом сообщает пресс‑служба Федерации гимнастики России.

Российским ватерполистам разрешили участвовать в международных турнирах

В организации уточнили, что это касается спортивной гимнастики, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики.

«Для спортивной и художественной гимнастики это открывает доступ к квалификационным турнирам, на которых проходит отбор на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе», - говорится в сообщении.

Ранее Международная федерация дзюдо разрешила российским дзюдоистам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

