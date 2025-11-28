СМИ: Ермаку не стали предъявлять обвинение после обысков
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная прокуратура не стали предъявлять подозрение в преступлении главе офиса украинского президента Андрею Ермаку. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Источники агентства рассказали, что после обысков, которые были проведены на основании постановления следственного судьи ВАКС, какого-либо обвинения Ермаку предъявлено не было.
«Следственные действия продолжаются», — говорится в сообщении.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала украинских парламентариев объявить бойкот до увольнения Ермака, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер первый исполнитель роли Человека-паука
- Миллион долларов Китаю: Кому вручили первые «Бриллиантовые бабочки»
- СМИ: Ермаку не стали предъявлять обвинение после обысков
- Священник связал рост числа разводов с возрастом заключения брака
- Психолог усомнился, что закон о медиации снизит число разводов
- Аномально теплая погода оставит Москву без снега до середины декабря
- Буцкая призвала не путать медиацию с услугами психологов
- Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Будапеште
- Россиян предупредили об опасности плавленого сыра
- Встреча Путина и Орбана началась в Кремле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru