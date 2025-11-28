СМИ: Ермаку не стали предъявлять обвинение после обысков

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная прокуратура не стали предъявлять подозрение в преступлении главе офиса украинского президента Андрею Ермаку. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Источники агентства рассказали, что после обысков, которые были проведены на основании постановления следственного судьи ВАКС, какого-либо обвинения Ермаку предъявлено не было.

«Следственные действия продолжаются», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала украинских парламентариев объявить бойкот до увольнения Ермака, пишут «Известия».

