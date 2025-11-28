Священник назвал служение друг другу главным условием крепкого брака
28 ноября 202515:33
Ярослав Харитонов
В семье надо помогать друг другу, а не пользоваться, заявил Валерий Сосковец в пресс-центре НСН.
Служение друг другу и любовь являются основой для крепкой семьи, рассказал иерей Валерий Сосковец в пресс-центре НСН.
Россия вышла на третье место в мире по количеству разводов. Об этом рассказала советник гендиректора ВЦИОМ Елена Михайлова. Сосковец раскрыл секрет, как сохранить крепкую семью.
«Брак характеризуется тем, что человек хочет быть в нем счастливым. первое условие для этого — супруги друг друга любят Все договоренности не имеют смысла, если нет любви в семье . Второе — это взаимное понимание мужа и жены, что они готовы послужить друг другу, а не пользоваться друг другом. Чтобы не было такого, что взяли, что нужно, а потом не понравилось, разошлись или живут и не разговаривают друг с другом», — подчеркнул он.
Ранее Сосковец объяснил в пресс-центре НСН, почему в России выросло число разводов.
