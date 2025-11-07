Михалков сравнил Голливуд с поп-звездами, не пускающими молодых на сцену
Премия «Бриллиантовая бабочка» поможет пробиться фильмам из Ирана, Китая и Индии, культурная мощь которых невероятна, сказал Никита Михалков.
Председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков заявил, что премия «Бриллиантовая бабочка» поможет заявить о себе странам, к которым пренебрежительно относится Голливуд. Его слова приводит спецкор НСН.
Первая церемония вручения премии Евразийской академии кинематографических искусств «Бриллиантовая бабочка» состоится 27 ноября в Москве. Михалков объяснил, какие фильмы будут на нее претендовать.
«На премию Евразийской академии смогут претендовать страны, которые совпадают с нашими ценностями. Мы просто не знаем, какой кинематограф существует на Большом Юге. Есть великий режиссер Маджид Маджиди из Персии, который делает за три копейки гениальные картины. Есть фантастическое по мощи китайское кино, причем не то, которое пришло в Голливуд, а настоящее китайское. А индийское кино какое существует! Это огромный пласт, который, как наши поп-звезды не пускали молодых на сцену, точно так же и Голливуд как-то пренебрежительно относится к этому краю. При этом культурная мощь этой стороны карты невероятна. Индийская, китайская, персидская культура – это все величайшие культуры, которые, пытаются пробиться, а им это трудно сделать. Для этого создана Евразийская академия», - сказал Михалков на полях международной кинематографической сессии «Творчество объединяет».
По его словам, премия будет отличаться от «Оскара» и Каннского кинофестиваля свободой и нравственностью.
«Я убежден, что культура должна защищать человеческие ценности и не подчиняться Окнам Овертона (социологическая модель существования допустимого спектра мнений – прим. НСН). Для того, чтобы русской картине попасть на Каннский фестиваль, она должна выполнить определенные условия. Там должны быть нацменьшинства, представители ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено – прим. НСН), осуждение своей страны и так далее. То же самое стало и с "Оскаром", он стал премией обкома. Мы хотим от этого отойти. Мы абсолютно свободны, но в нравственных условиях своей страны», - пояснил кинорежиссер.
Ранее Никита Михалков заявил, что лучший фильм кинопремии «Бриллиантовая бабочка» получит якутские бриллианты стоимостью миллион долларов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Водитель Анджелины Джоли сообщил об освобождении из украинского военкомата
- Объявлены номинанты 68-й премии «Грэмми»
- Михалков сравнил Голливуд с поп-звездами, не пускающими молодых на сцену
- Минобороны предложило отправлять резервистов на сборы для охраны инфраструктуры
- В Пензе арестовали двух адвокатов по делу о хищении 2,7 миллиона рублей
- «Франкенштейна» дель Торо назвали аттракционом без глубины
- СМИ: Водителя из кортежа Анджелины Джоли удерживают в украинском военкомате
- Швейцария поддержит визовые ограничения ЕС для россиян
- Гусев поддержал мнение, что журналисты 90-х толкали Россию в пропасть
- В Госдуме назвали последствия для ЕС из-за запрета на визы для россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru