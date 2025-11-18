Кустурица рассказал об идее снять фильм о событиях СВО
Сербский режиссер Эмир Кустурица рассматривает возможность создать фильм о событиях российской специальной военной операции. Об этом кинематографист рассказал в беседе с ТАСС.
По словам Кустурицы, ему наиболее интересен эпизод, связанный с действиями армии России при освобождении Курской области. Режиссер считает, что «одна из самых лучших идей, которая получилась бы» - рассказать о трубопроводе, через который российские военные освободили город Суджа.
Как отметил Кустурица, этот сюжет был бы самым лучшим рассказом о произошедшем «и символически, и на уровне военной стратегии».
Ранее Эмир Кустурица рассказал о намерении получить российское гражданство после того, как завершит съемки фильма на основе повести Валентина Распутина «Последний срок», пишет Ura.ru.
