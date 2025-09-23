Открытую Евразийскую кинопремию «Бриллиантовая бабочка» впервые вручат в Москве 24 ноября в Мастерской "12" Никиты Михалкова, сообщили в пресс-службе Российского фонда культуры. Лучший фильм получит сумму, эквивалентную миллиону долларов, а каждая следующая номинация – эквивалентную 250 тысяч долларов.

В 2025 году в премии представлен 31 фильм из 16 стран. Среди них Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Пакистан, Сенегал, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, ЮАР. Шпагин отметил, что в некоторых из этих стран сформировался сильный кинематограф.

«В Казахстане хороший кинематограф, особенно коммерческий. Там много достойных комедий, тонких, умных и парадоксальных. Киргизия в плане кино старается, но сильно отдыхает в сравнении с Казахстаном. В Китае тоже хороший кинематограф, там всегда артхаус соединяется с коммерческим началом. Китайские режиссеры умеют снимать фильмы зрительские, но фестивальные. Они специалисты по мейнстриму, но он нам мало понятен, несколько скучноват. Однако снято все всегда очень выразительно, режиссеры в Китае хорошие. Они гуляют по миру, получают призы. В Сербии тоже умеют снимать хорошее кино. Там социальные проблемы, социальная тревога, драматизм. В Турции крепкий мейнстримовский кинематограф. Сейчас они смотрят в сторону коммерции», - заметил он.