Пути назвал бессмысленным подписание документов с нынешним руководством Украины Число жертв пожара в Гонконге достигло 75, еще 280 человек считаются пропавшими Корабль «Союз» пристыковался к МКС с российско-американским экипажем Россияне смогут обмениваться архивными тарифами между собой Первый в РФ чат-бот центров госуслуг на базе нейросети заработал в Москве