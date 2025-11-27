«Россию не отменить!»: Захарова восхитилась «бабочкой» Михалкова
Российский кинофестиваль «Бриллиантовая бабочка» стал ответом всем, кто хотел отменить русскую культуру, заявила Мария Захарова спецкору НСН.
«Бриллиантовая бабочка» демонстрирует миролюбивую позицию России на фоне всех вызовов, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова специальному корреспонденту НСН.
Первая в истории церемония награждения победителей Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» проходит в Москве 27 ноября. Ее организовывает Министерство культуры РФ совместно с Российским фондом культуры. Вдохновителем мероприятия стал российский актер и режиссер Никита Михалков. Захарова подчеркнула важность этого события.
«Мне кажется, что это прекрасная инициатива и очередная гениальная идея Никиты Сергеевича Михалкова. Это наш прекрасный и миролюбивый ответ на все вызовы, которые были связаны с желанием кого-то отменить, то ли Россию, то ли вообще мировое большинство и опять начать кому-то над кем-то доминировать, изгаляться. Еще одна звезда зажглась на небосклоне, несмотря на такое количество уже имеющихся фестивалей и интереснейших форумов. Она моментально стала аккумулировать внимание, которое было получено заслуженно, потому что представленные интересные работы посвящены самому главному вопросу современности: “А что это за ценности, ради которых человечество живет?” Это поистине уникальное событие», — поделилась она.
Ранее Михалков назвал спецкору НСН подробности награждения номинантов «Бриллиантовой бабочки».
