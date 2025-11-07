Награды кинопремии «Бриллиантовая бабочка» выдадут якутскими бриллиантами

«Лучший фильм - это премия в миллион долларов, эквивалент. И остальные 11 номинаций получат награду в эквиваленте 250 тысяч долларов. Эти награды будут выдаваться чистейшими якутскими бриллиантами. Если вы получите цифру в рамках диаманта, то цифра будет равна этому числу», - уточнил режиссер.

Первая в истории церемония награждения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» пройдет в Москве 27 ноября. Ее организовывает Минкульт совместно с Российским фондом культуры. Вдохновителем мероприятия стал Никита Михалков.

Ранее стало известно, что участие в конкурсе уже подтвердили более 15 стран с трех континентов, включая Китай, Турцию, Индонезию, Сербию, Белоруссию, ЮАР, Венесуэлу, Сенегал и другие, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

