В России планируется масштабная реформа в сфере миграционной политики. Запуск эксперимента по целевому набору иностранных работников намечен на 2027 год, пишет "Коммерсант". Так, предлагается перейти на реестровую модель организованного набора. Главным отличием от текущей практики станет то, что иностранные специалисты будут проходить все необходимые проверки еще на родине и приезжать в Россию уже к конкретному работодателю, что исключает этап самостоятельного поиска работы после прибытия в страну. Мурадян рассказал, как новая система изменит работу с трудовыми мигрантами.

«Это просто уменьшит нагрузку на наши медицинские центры здесь. Когда трудовой мигрант приезжает сюда, помимо того, что он должен сдать тест на русский язык, он еще должен сдать медицинские анализы: на ВИЧ, туберкулез, гепатит и все такое. А представьте себе, что он там это не сдал, приехал сюда и что-то выявилось. Это значит, что нам надо его отправлять обратно, и мы несем затраты на авиаперевозку, на его содержание здесь. А если он все там предварительно сдал, то это существенно увеличивает шансы, что он здесь приживется», - рассказал он.