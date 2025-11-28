Долой издержки: Как новые правила для мигрантов изменят рынок труда
Государство сейчас стремится в сторону организации бесшовного подбора иностранных работников - это будет и дешевле, и проще, рассказал НСН Гарри Мурадян.
Новая реформа по подбору трудовых мигрантов направлена на то, чтобы снять финансовую нагрузку с работодателей, которые тратят средства на медицинские исследования и размещение работников. Об этом НСН рассказал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
В России планируется масштабная реформа в сфере миграционной политики. Запуск эксперимента по целевому набору иностранных работников намечен на 2027 год, пишет "Коммерсант". Так, предлагается перейти на реестровую модель организованного набора. Главным отличием от текущей практики станет то, что иностранные специалисты будут проходить все необходимые проверки еще на родине и приезжать в Россию уже к конкретному работодателю, что исключает этап самостоятельного поиска работы после прибытия в страну. Мурадян рассказал, как новая система изменит работу с трудовыми мигрантами.
«Это просто уменьшит нагрузку на наши медицинские центры здесь. Когда трудовой мигрант приезжает сюда, помимо того, что он должен сдать тест на русский язык, он еще должен сдать медицинские анализы: на ВИЧ, туберкулез, гепатит и все такое. А представьте себе, что он там это не сдал, приехал сюда и что-то выявилось. Это значит, что нам надо его отправлять обратно, и мы несем затраты на авиаперевозку, на его содержание здесь. А если он все там предварительно сдал, то это существенно увеличивает шансы, что он здесь приживется», - рассказал он.
Мурадян подчеркнул, что новая система направлена на сокращение издержек для бизнеса. Также он отметил, что скоро компаниям придется обращаться в специальные организации для поиска иностранных специалистов.
«Сейчас идет тренд на создание организованной трудовой миграции из визовых стран. Поэтому то, что малые игроки сейчас вообще получают таких-то трудовых мигрантов, это ненадолго. Скоро, если вы захотите привлечь иностранную рабочую силу, вам надо будет обращаться только к профессиональным игрокам. Это частные агентства занятости с опытом, с лицензией. Государство сейчас стремится в сторону организации бесшовного подбора иностранного специалиста, это будет дешевле и проще для бизнеса. Целевой набор наоборот упростит процесс, потому что здесь мы тратим дополнительное время, работодатель терпит издержки», - подытожил он.
Ранее Совет Федерации утвердил закон, ужесточающий правила предоставления полисов ОМС иностранным гражданам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
