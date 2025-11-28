Попытка номер два: Названы условия успеха целевого набора мигрантов
Эффективность нового эксперимента по целевому набору иностранных работников зависит от прозрачности правил и их соблюдения как мигрантами, так и работодателями, заявила НСН Маргарита Лянге.
Первая попытка целевого набора иностранной рабочей силы провалилась из-за непрозрачности отношений работодателя и мигранта, а также условий пребывания приезжих на территории России, заявила НСН член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге. По ее мнению, второй заход может стать более успешным на фоне законодательных доработок.
О том, что в 2027 году в России планируется запуск эксперимента по целевому набору иностранных работников, сообщил «Коммерсант». Суть масштабной реформы в сфере миграционной политики заключается в переходе на реестровую модель организованного набора. Планируется, что иностранные специалисты будут проходить все необходимые проверки еще на родине, в Россию они приедут уже к конкретному работодателю. В МВД считают, что такой механизм позволит перевести в прозрачное русло значительную часть миграционного потока.
«Несколько лет назад не было достаточного законодательного обеспечения всех остальных частей жизни и условий пребывания мигрантов здесь. Законопослушный работодатель должен нести ответственность за условия, в которых работает человек, привлекаемый из-за рубежа, а вот мигрант ничего был не обязан. Заканчивалась это плачевно: люди получали страховки, приезжали в нашу страну на льготных условиях, а через месяц уходили от законопослушного работодателя, который за него заплатил все социальные выплаты и все, что было нужно. В итоге он оказывался и без работника, и без средств. Поэтому эксперимент провалился. То есть в этом процессе должна быть максимальная прозрачность, открытость и соблюдение правил», - пояснила Лянге.
На данный момент дыры в российском миграционном законодательстве постепенно закрываются, и на этом фоне организованный набор иностранных работников может стать более эффективным, считает член Совета по межнациональным отношениям.
«Все аспекты должны быть договорены, обговорены, очень четко прописаны еще до пересечения мигрантом нашей границы. Надеюсь, что нам со второй попытки удастся ввести эту систему. Главное, чтобы не было возможностей как для мигрантов, так и для работодателей обхитрить эту систему», - подчеркнула Лянге.
Прозрачность условий работы на территории РФ позволит, как считает собеседница НСН, привлекать в Россию именно квалифицированных специалистов.
«Превращаться в страну, в которую едут безграмотные, ничего не умеющие люди, которых надо чему-то обучать здесь или просто дать лопату в руки, - не лучший вариант. Чтобы привлекать специалистов, у нас и должны быть очень прозрачные, честные условия. Человеку должно быть интересно приехать в Россию, а не в какую-то другую страну. Вариант с привлечением квалифицированных работников полезнее для страны», - полагает специалист.
Высокий уровень специалистов коррелирует с низкой преступностью, это значит, что новая система найма может привести и к уменьшению криминала и экстремизма в среде мигрантов.
«У человека, который может заработать себе на жизнь нормальным трудом, нет необходимости совершать преступления. А вот когда мы впускаем людей, у которых нет образования и профессии, пускаются здесь во все тяжкие. Чем выше уровень специалиста, тем меньше вероятность, что он будет замешан в каких-то криминальных делах, экстремистских и террористических структурах», - уверена Лянге.
На данный момент иностранная рабочая сила в России требуется больше всего, отмечает Лянге, в строительстве, где не хватает квалифицированных рабочих, которые могли бы работать с современной техникой.
Увеличение срока легальной работы в РФ для получения полиса ОМС восстановит социальную справедливость, заявил ранее НСН основатель системы Обязательного медицинского страхования в России, профессор Владимир Гришин.
