Первая попытка целевого набора иностранной рабочей силы провалилась из-за непрозрачности отношений работодателя и мигранта, а также условий пребывания приезжих на территории России, заявила НСН член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге. По ее мнению, второй заход может стать более успешным на фоне законодательных доработок.

О том, что в 2027 году в России планируется запуск эксперимента по целевому набору иностранных работников, сообщил «Коммерсант». Суть масштабной реформы в сфере миграционной политики заключается в переходе на реестровую модель организованного набора. Планируется, что иностранные специалисты будут проходить все необходимые проверки еще на родине, в Россию они приедут уже к конкретному работодателю. В МВД считают, что такой механизм позволит перевести в прозрачное русло значительную часть миграционного потока.

«Несколько лет назад не было достаточного законодательного обеспечения всех остальных частей жизни и условий пребывания мигрантов здесь. Законопослушный работодатель должен нести ответственность за условия, в которых работает человек, привлекаемый из-за рубежа, а вот мигрант ничего был не обязан. Заканчивалась это плачевно: люди получали страховки, приезжали в нашу страну на льготных условиях, а через месяц уходили от законопослушного работодателя, который за него заплатил все социальные выплаты и все, что было нужно. В итоге он оказывался и без работника, и без средств. Поэтому эксперимент провалился. То есть в этом процессе должна быть максимальная прозрачность, открытость и соблюдение правил», - пояснила Лянге.

На данный момент дыры в российском миграционном законодательстве постепенно закрываются, и на этом фоне организованный набор иностранных работников может стать более эффективным, считает член Совета по межнациональным отношениям.