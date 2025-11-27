В Москве 27 ноября проходит первая торжественная церемония награждения кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Гость события актер Дмитрий Дюжев рассказал корреспонденту НСН, что видит в самом названии премии ее уникальность и приверженность традиционным ценностям.

«Бабочка - это душа, творческое состояние человека, который чувствует окружающую среду, человеческую природу и концентрирует в себе художественные образы в сочинительстве, исполнительстве… С другой стороны, бриллиант – самое красивое, что можно себе представить, и в то же время очень крепкий камень. Бриллиант символизирует стойкость, выдержку, терпение... Эта крепкая основа имеет отношение к традиционным ценностям», - полагает артист.

Дюжев рассказал, что болеет за единственный российский фильм, представленный в номинантах премии – «Двое в одной жизни, не считая собаки» со Светланой Крючковой и Александром Адабашьяном в главных ролях.