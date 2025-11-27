Дюжев увидел в «Бриллиантовой бабочке» традиции и стойкость
Новая кинопремия символизирует традиционные ценности, концентрацию на душе и психологии, которые и воплощает российское кино, заявил НСН актер Дмитрий Дюжев.
В Москве 27 ноября проходит первая торжественная церемония награждения кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Гость события актер Дмитрий Дюжев рассказал корреспонденту НСН, что видит в самом названии премии ее уникальность и приверженность традиционным ценностям.
«Бабочка - это душа, творческое состояние человека, который чувствует окружающую среду, человеческую природу и концентрирует в себе художественные образы в сочинительстве, исполнительстве… С другой стороны, бриллиант – самое красивое, что можно себе представить, и в то же время очень крепкий камень. Бриллиант символизирует стойкость, выдержку, терпение... Эта крепкая основа имеет отношение к традиционным ценностям», - полагает артист.
Дюжев рассказал, что болеет за единственный российский фильм, представленный в номинантах премии – «Двое в одной жизни, не считая собаки» со Светланой Крючковой и Александром Адабашьяном в главных ролях.
«Я очень интересуюсь работами наших зарубежных коллег, но болею за картину, которая меня потрясла, вдохновила и сказала мне о том, что российское кино, может быть, единственное в мире, которое так попадает в душу, - это работа режиссера Андрея Зайцева "Двое в одной жизни, не считая собаки"», - признался Дюжев.
Российское кино концентрируется именно на психологических процессах, считает Дюжев, это отличает его от зарубежного.
«Отличие отечественного кино от европейского и американского в том, что оно про процесс – как пришла мысль, от чего пришла и как развивается… У зарубежных коллег главное действие: получил информацию – пошел, сделал, иногда и самого действия не видим, без душевного, психологического процесса», - считает актер.
Во время подготовки материала стало известно, что награду в номинации «Лучший фильм» получила китайская работа «Против течения». Александр Адабашьян и Светлана Крючкова завоевали награды в категориях «Лучший актёр» и «Лучшая актриса».
Ранее организаторы премии «Бриллиантовая бабочка» подчеркнули, что в конкурсе участвуют фильмы стран, которые разделяют «общие культурные и духовные традиции». Свои картины представили Россия, Китай, Турция, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Сербия, Узбекистан, Венесуэла, Куба, Сенегал, ЮАР, Пакистан, Белоруссия, Индонезия, Вьетнам, Иран и другие страны.
