Психолог усомнился, что закон о медиации снизит число разводов
Проблемы, которые приводят к распаду брака решаются не медиаторами, а психологами, заявил в пресс-центре НСН Валентин Алимов.
Задача медиатора — сохранить нормальные отношения между супругами после развода. Спасают брак совершенно другие специалисты, рассказал психолог Валентин Алимов в пресс-центре НСН.
В 2024 году в России распались восемь браков из 10, что вывело Россию на третье место в мире по этому показателю, сообщала советник гендиректора ВЦИОМ Елена Михайлова. Алимов объяснил, почему этим парам не помогли медиаторы.
«Медиативное соглашение в разные годы подписывали от 9 до 15 процентов всех пар, которые разводились. Мы не знаем, сколько людей сохранили брак из этого числа. Если мы рассматриваем задачу не сгладить общение уже после расторжения брака, а действительно снизить число разводов в России, то куда эффективнее направлять человека к психологу. По данным психологических ассоциаций, 70% пар, которые обратились к ним за помощью, сохранили свои отношения. Проблема еще и в том, что только 12% из тех, у кого есть разногласия, идут к психологам. Медиатор улучшает климат в семье, но он не решает никаких проблем, которые провоцируют конфликты», — отметил он.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН назвала отличия медиаторов от психологов.
