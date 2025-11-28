Умер первый исполнитель роли Человека-паука

Семья артиста рассказала, что он скончался ещё 10 ноября.

«Дэнни будет очень не хватать его семье, друзьям и всем членам сообщества, в котором он любил жить», - говорится в заявлении.

Сигрен появился в образе Человека-паука в популярном детском телешоу «Электрическая компания». В последние годы жизни он с удовольствием появлялся на фестивалях Comic Con, где встречался с повзрослевшими фанатами передачи.

Ранее в возрасте 69 лет умер озвучивавший Брюса Уиллиса и Шона Коннери актёр дубляжа Андрей Гриневич, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».