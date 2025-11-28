Умер первый исполнитель роли Человека-паука
Американский актёр Дэнни Сигрен, который первым сыграл супергероя Человека-паука, умер на 82-м году жизни. Об этом сообщает RT.
Семья артиста рассказала, что он скончался ещё 10 ноября.
«Дэнни будет очень не хватать его семье, друзьям и всем членам сообщества, в котором он любил жить», - говорится в заявлении.
Сигрен появился в образе Человека-паука в популярном детском телешоу «Электрическая компания». В последние годы жизни он с удовольствием появлялся на фестивалях Comic Con, где встречался с повзрослевшими фанатами передачи.
Ранее в возрасте 69 лет умер озвучивавший Брюса Уиллиса и Шона Коннери актёр дубляжа Андрей Гриневич, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Долой издержки: Как новые правила для мигрантов изменят рынок труда
- Попытка номер два: Названы условия успеха целевого набора мигрантов
- Умер первый исполнитель роли Человека-паука
- Миллион долларов Китаю: Кому вручили первые «Бриллиантовые бабочки»
- СМИ: Ермаку не стали предъявлять обвинение после обысков
- Священник связал рост числа разводов с возрастом заключения брака
- Психолог усомнился, что закон о медиации снизит число разводов
- Аномально теплая погода оставит Москву без снега до середины декабря
- Буцкая призвала не путать медиацию с услугами психологов
- Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Будапеште
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru