Михалков: России не стоит выдвигать свой фильм на «Оскар»

Как отметил режиссер, нет гарантии, что кинолента, которая нравится стране, сегодня может получить американскую премию, и незачем «вообще что-то выдвигать».

«Русская картина может сегодня претендовать на "Оскар" в качестве фильма на иностранном языке только в том случае, если она так или иначе унижает свою страну. Тогда есть все шансы получить премию в Каннах, в Венеции, в Берлине, получить "Оскар", но за этим же вообще нет оценки искусства!» - подчеркнул Михалков.

Кинематографист понадеялся, что его драма «Утомленные солнцем», завоевавшая «Оскар» в 1995 году, получила награду «именно за кино», когда «оценивались художественный уровень фильма и его смысловая нагрузка».

Ранее Никита Михалков анонсировал первую церемонию награждения евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», ожидается, что она пройдет в декабре, напоминает РЕН ТВ.

