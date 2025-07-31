Михалков: России не стоит выдвигать свой фильм на «Оскар»
России не стоит в 2025 году выдвигать свой фильм на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», считает народный артист РФ, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметил режиссер, нет гарантии, что кинолента, которая нравится стране, сегодня может получить американскую премию, и незачем «вообще что-то выдвигать».
«Русская картина может сегодня претендовать на "Оскар" в качестве фильма на иностранном языке только в том случае, если она так или иначе унижает свою страну. Тогда есть все шансы получить премию в Каннах, в Венеции, в Берлине, получить "Оскар", но за этим же вообще нет оценки искусства!» - подчеркнул Михалков.
Кинематографист понадеялся, что его драма «Утомленные солнцем», завоевавшая «Оскар» в 1995 году, получила награду «именно за кино», когда «оценивались художественный уровень фильма и его смысловая нагрузка».
Ранее Никита Михалков анонсировал первую церемонию награждения евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», ожидается, что она пройдет в декабре, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru