«Миллиардеры и призраки Голливуда»: «Холоп» и «Мастер» задали тренды рекордного киногода

Девятым миллиардером мог стать байопик «Руки Вверх» об истории взлета легендарной поп-группы Сергея Жукова, однако на фоне судебных тяжб картине Аскара Узабаева не удалось в декабре «добить» прокат до красивой цифры. При этом итоговые 968 млн рублей, заработанные музыкальным фильмом, стали приятным шоком для индустрии.

Ну а замкнул десятку «Онегин» (788 млн рублей) Сарика Андреасяна, которого не критиковал только ленивый.

«Бедный Пушкин, мне так жаль нашего классика! Если бы великий писатель жил сегодня, он вызвал бы Андреасяна на дуэль и пристрелил бы, не задумываясь. Андреасян сделал из “Онегина” дом престарелых, но это видение художника», — негодовал в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

В число главных разочарований года попали блокбастер «Майор Гром: Игра» (577 млрд рублей), основанный на одноименных комиксах, и комедия с участниками «Квартета И» «Один день в Стамбуле» (178 млн рублей). При этом приятным сюрпризом стали сборы мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» (507 млн рублей).

ПРИЗРАКИ ГОЛЛИВУДА: КАННЫ, ГРАФ И «МИНИСТЕРСТВО»

На фоне железного занавеса, который опустил перед Россией Голливуд, в официальный прокат все-таки попало несколько громких релизов. Самыми громким из них были новый фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» и выигравшая в этой году Каннский фестиваль «Анора» Шона Бэйкера, главные роли в которой сыграли Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.

Однако, по «Министерству» (итоговые сборы 445 млн рублей) ударили фокусы Минкультуры с прокатным удостоверением картины, в итоге вышедшей в кинотеатрах параллельно с релизом на «Кинопоиске». Ну а сюжет «Аноры» (230 млн рублей) о взаимоотношениях сына олигарха со стриптизершей не вдохновил ни интеллектуальную «фестивальную» публику, ни любителей легких комедий.

«Картина получилась странной, «Анора» не зашла даже в ту аудиторию, которая обычно ждет крупные фестивальные новинки. Это касается и режиссуры, и нюансов сценария, нашей аудитории это все показалось странным. Было ожидание, что сыграет именно хайп Каннского фестиваля, что в картине американского режиссера сыграли яркие российские звезды. Это могло дать в медийном поле посыл аудитории, на это и был расчет прокатчика. Их стратегия предполагала другие цифры», - сказал НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.