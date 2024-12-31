«Миллиардеры и призраки Голливуда»: «Холоп» и «Мастер» задали тренды рекордного киногода
Клим Шипенко второй раз снял с «Холопом» главную кассу года, обойдя сказки, ремейки мультфильмов и экранизации Булгакова с Булычевым, а французской классике с медвежонком Паддингтоном удалось «подвинуть» Гая Ричи.
Российская киноиндустрия в 2024 году отпраздновала рекорд – сразу восемь картин собрали в прокате больше миллиарда рублей, при этом самым кассовым фильмом стал «Холоп 2» Клима Шипенко, заработавший 3,842 млрд рублей.
При этом в их числе не оказалось ни одной западной картины. Кассовые сборы «Министерства неджентльменских дел» Гая Ричи и победившей на Каннском фестивале «Аноры» разочаровали индустрию, а чемпионом здесь стал французский «Граф Монте-Кристо» с общими сборами 621 млн рублей, занявший итоговое 12-е место.
ПЕРВАЯ ПЯТЕРКА: ОТ «ХОЛОПА» ДО «МАСТЕРА»
Самым кассовым фильмом в российском прокате в 2020 году стал «Холоп» режиссера Клима Шипенко (сборы 2,6 млрд рублей), в 2021 году первое место досталось голливудскому хиту «Веном 2» (2,0 млрд рублей), в 2022 – картине Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь. Посланник тьмы» (1,6 млрд рублей), в 2023 – легендарному «Чебурашке» (6,7 млрд рублей) все того же Дьяченко, ну а в 2024 году пришло время «Холопа 2».
Комедия о приключениях бывшего мажора Гриши, которого сыграл Милош Бикович, вышла в прокат 1 января 2024 года и так и осталась недосягаемой для конкурентов. Второе место по сборам заняла экранизация «Бременских музыкантов» (3,035 млрд рублей) режиссера Алексея Нужного, а третье – «Мастер и Маргарита» (2,329 млрд рублей) Михаила Локшина, вызвавший самые бурные дискуссии.
В Топ-5 также вошли «Лёд 3» (1,856 млрд рублей) режиссера Юрия Хмельницкого с Александром Петровым и Марией Ароновой, и фантастический фильм Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед» (1,532 млрд рублей) по мотивам одноименной повести Кира Булычева, который многие сравнивали с легендарной советской «Гостьей из будущего».
Кинокритик Александр Шпагин в интервью НСН назвал самым значимым фильмом года «Мастера и Маргариту», также отметив экранизацию Булычева.
«Что касается самого успешного фильма по всем параметрам - это, разумеется, «Мастер и Маргарита», который до сих пор идет в кинотеатрах. Я пришел в пятницу в 9 утра к кинотеатру «Пионер» за час до начала фильма, и было всего три свободных места – я такого не видел никогда в жизни! Это какой-то запредельный успех, это очень сильная работа. «Сто лет тому вперед» мне тоже понравилось. Эта картина очень правильная по замыслу, потому что это не ремейк «Гости из будущего», а вольная фантазия на тему. Точно так же надо было снимать вообще все наши ремейки – оставлять легкий флёр от произведения, похожих героев, а дальше творить собственную реальность, ни в коем случае не зацикливаясь на предыдущей. Раньше была другая метафизика, вообще все другое. «Холоп 2» - не лучшая работа Шипенко, этот фильм гораздо слабее, чем первый «Холоп». «Бременские музыканты», может, и коммерчески успешный фильм, но я не видел людей, которым бы он понравился. Когда сегодня король поет: «Кушай, деточка, яйцо диетическое», - вообще непонятно, о чем речь. «Лед 3» я даже не смог досмотреть - дубовый текст, какой-то гламурный, примитивный сценарий, мне бы здесь было неудобно за актеров», - пояснил Шпагин.
ВТОРАЯ ПЯТЕРКА: СОБАКИ И ДУЭЛЬ
Во второй пятерке самых кассовых фильмов 2024 года оказалось еще три миллиардера. Это сказка «Огниво» (сборы 1,189 млрд рублей) режиссера Александра Войтинского, экранизация советского мультфильма «Летучий корабль» (1,123 млрд рублей) от режиссера Ильи Учителя и мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» (1,122 млрд рублей) .
Войтинский, фильм которого «По щучьему велению» (2,464 млрд рублей) занял в 2023 году второе место по сборам после «Чебурашки», рассказывал НСН, что российская версия «Огнива» похожа на сказку Андерсена лишь названием.
«Мы очень сильно видоизменили сказку Андерсена, пустили туда наших героев из русских сказок. Исходная сказка небольшая, там мало событий, а главное - она, на мой взгляд, не очень хорошо кончается. А мы сделали ее очень интересной, с кучей приключений и совсем другим, позитивным финалом. Это абсолютно вольная интерпретация. Мы избавились от страшных нюансов. В этом и была идея, чтобы это было семейное, чудесное и увлекательное приключение. А собак с горящими глазами в фильме нет, мы их вообще убрали», - рассказал Войтинский.
Девятым миллиардером мог стать байопик «Руки Вверх» об истории взлета легендарной поп-группы Сергея Жукова, однако на фоне судебных тяжб картине Аскара Узабаева не удалось в декабре «добить» прокат до красивой цифры. При этом итоговые 968 млн рублей, заработанные музыкальным фильмом, стали приятным шоком для индустрии.
Ну а замкнул десятку «Онегин» (788 млн рублей) Сарика Андреасяна, которого не критиковал только ленивый.
«Бедный Пушкин, мне так жаль нашего классика! Если бы великий писатель жил сегодня, он вызвал бы Андреасяна на дуэль и пристрелил бы, не задумываясь. Андреасян сделал из “Онегина” дом престарелых, но это видение художника», — негодовал в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
В число главных разочарований года попали блокбастер «Майор Гром: Игра» (577 млрд рублей), основанный на одноименных комиксах, и комедия с участниками «Квартета И» «Один день в Стамбуле» (178 млн рублей). При этом приятным сюрпризом стали сборы мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» (507 млн рублей).
ПРИЗРАКИ ГОЛЛИВУДА: КАННЫ, ГРАФ И «МИНИСТЕРСТВО»
На фоне железного занавеса, который опустил перед Россией Голливуд, в официальный прокат все-таки попало несколько громких релизов. Самыми громким из них были новый фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» и выигравшая в этой году Каннский фестиваль «Анора» Шона Бэйкера, главные роли в которой сыграли Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.
Однако, по «Министерству» (итоговые сборы 445 млн рублей) ударили фокусы Минкультуры с прокатным удостоверением картины, в итоге вышедшей в кинотеатрах параллельно с релизом на «Кинопоиске». Ну а сюжет «Аноры» (230 млн рублей) о взаимоотношениях сына олигарха со стриптизершей не вдохновил ни интеллектуальную «фестивальную» публику, ни любителей легких комедий.
«Картина получилась странной, «Анора» не зашла даже в ту аудиторию, которая обычно ждет крупные фестивальные новинки. Это касается и режиссуры, и нюансов сценария, нашей аудитории это все показалось странным. Было ожидание, что сыграет именно хайп Каннского фестиваля, что в картине американского режиссера сыграли яркие российские звезды. Это могло дать в медийном поле посыл аудитории, на это и был расчет прокатчика. Их стратегия предполагала другие цифры», - сказал НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
В итоге самой успешной зарубежной новинкой 2024 года в российском прокате французский фильм «Граф Монте-Кристо» (сборы 621 млн рублей), в котором даже не было звезд уровня Венсана Касселя. Второе место у мультфильма «Приключения Паддингтона 3» (591 млн рублей), третье у боди-хоррора с Деми Мур «Субстанция» (552 млн рублей), четвертое - у картины Гая Ричи, а пятое у еще одного фильма ужасов, «Собирателя душ» (392 млн рублей) с Николасом Кейджем.
1 января 2024 года эксперты индустрии называли НСН самые ожидаемые картины года. Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) отметил тогда «Мастера и Маргариту», «Бременских музыкантов» и «Майора Грома», а Роман Исаев называл в числе потенциальных миллиардеров вторую часть «Холопа», «Бременских музыкантов», «Мастера», «Лёд 3» и «Сто лет тому вперед».
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