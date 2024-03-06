«Пушкин пристрелил бы!»: Шнейдеров разнес новый фильм Андреасяна «Онегин»
Пушкина очень жаль, ведь Андреасян сделал из “Онегина” дом престарелых, но таково видение режиссера, с сожалением констатировал НСН Шнейдеров.
Если бы Александр Пушкин жил в наши дни, он бы вызвал режиссера фильма "Онегин" Сарика Андреасяна на дуэль и пристрелил бы, заявил НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Сарик Андреасян также известен по сериалу "Жизнь по вызову". Роль Татьяны Лариной в картине "Онегин" исполнила актриса Елизавета Моряк, также снявшаяся в "Жизни по вызову". Шнейдеров в резкой форме раскритиковал новую работу Андреасяна.
«Бедный Пушкин! Я смотрел трейлер, мне так жаль нашего классика! Если бы великий писатель жил сегодня, он вызвал бы Андреасяна на дуэль и пристрелил бы, не задумываясь. Андреасян сделал из “Онегина” дом престарелых, но это видение художника», — сказал Шнейдеров.
При этом собеседник НСН заявил, что у зрителя не возникнет диссонанса из-за участия в новом фильме Моряк, которая в "Жизни по вызову" сыграла эскортницу Настю.
«Сегодня самый популярный жанр в кино — это фильмы для взрослых. Если бы в кинотеатрах круглосуточно крутили только их, кинотеатры были бы гораздо полнее, чем если бы в них показывали обычное плохое российское кино. Однако важно жесточайшее соблюдение возрастного рейтинга, что в интернете категорически невозможно. Можно накрутить хвост билетершам в кинотеатрах, чтобы не пускали детей без предъявления документов. Но в интернете скрыть ничего нельзя, и любые возрастные ограничения ничего не значат. Стоит набрать в поисковике: “Смотреть “Жизнь по вызову” бесплатно” — все серии тут же появятся. Пиратское видео живо, процветает и будет процветать. Поэтому создатели, братья Андреасяны, заработали приличные деньги. Честь им и хвала», — подытожил он.
Ранее Шнейдеров заявил, что кассовый успех фильма "Мастер и Маргарита" является исключением на фоне проката других картин с возрастным ограничением "18+".
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