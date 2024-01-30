Продюсеры фильма «Мастер и Маргарита» ответили на критику в адрес картины
Кинокомпания «Марс Медиа» в своем Telegram-канале ответила на критику в адрес фильма «Мастер и Маргарита» и его режиссера Михаила Локшина.
Картина по мотивам романа Михаила Булгакова вышла в прокат 25 января, главные роли в ленте сыграли Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, пишет «Свободная пресса». После выхода фильма общественная организация «Зов народа» призвала возбудить уголовное дело против Локшина, который в своих соцсетях публиковал посты, связанные с поддержкой Украины и пожертвованиями ВСУ, напоминает Ura.ru.
Как отметили в «Марс Медиа», «Мастер и Маргарита» был одним из самых ожидаемых фильмов и вызвал большой резонанс. По данным организации, работа над картиной началась более пяти лет назад, в ней участвовали сама «Марс Медиа» и продюсерская компания «Профит».
«В качестве режиссера фильма продюсерские компании привлекли гражданина США русского происхождения Михаила Локшина. <...> По окончании съемочного периода картины, осенью 2021 года, режиссер Михаил Локшин, закончив свои контрактные обязательства и финансовые взаимоотношения с продюсерскими компаниями, вернулся в США. Дальнейшая работа над проектом велась под контролем продюсеров фильма», — говорится в сообщении создателей.
В «Марс Медиа» подчеркнули, что работавшие над лентой «с огромным уважением» отнеслись к роману Булгакова, а музей писателя выступил консультантом проекта на стадии написания сценария. Также в продюсерской компании указали, что фильм был создан при поддержке государства.
«Этот фильм - возможность напомнить молодым зрителям о великом русском писателе Михаиле Булгакове и его произведениях, а старшему поколению увидеть на экране героев своего любимого произведения», — добавили в «Марс Медиа».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru