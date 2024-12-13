От «Мастера» до Кологривого: Скандалы в российском кино обернулись хайпом на миллиарды

Взяв старт своим выходкам в самом начале января, Никита жестко высказался о коллегах без образования, Александре Бортич и Даниле Козловском.

«Я разобью тысячу таких артистов, лжеартистов», - сказал Кологривый во время встречи со студентами в Школе-студии «Останкино», комментируя роль Козловского в фильме «Духless».

В феврале актер устроил скандал на съемках шоу «Закрытый показ» Александра Гордона на Первом канале, а в марте дошел до крайности. Кологривый устроил пьяный дебош в ресторане своего родного Новосибирска, в ходе которого укусил официантку за ногу, получив за это семь суток ареста. При этом все это время актер фигурировал на первых страницах глянцевых изданий.

Попадание за решетку несколько охладило пыл Никиты, по словам которого, «где-то меня повыгоняли - некоторые работы, некоторые рекламные контракты». Тем не менее, до сих пор ходят слухи, что он сыграет Жириновского, в сентябре актер засветился в сериале «Комбинация», в ноябре стал ведущим «Comedy Club», а в декабре «Кинопоиск» признал его самым популярным актером 2024 года.

«Отрицательное обаяние может сразу переключиться в положительное, от любви до ненависти. Кологривый - это яркий образ хулигана на экране и в жизни. Люди любят всяких хулиганов, разбойников. В кино это понимают, актеры часто провоцируют ситуации, чтобы привлечь к себе внимание. Не уверен, что Кологривый высказался, как актер в уходящем году. Скорее более интересным в экспериментах был Иван Янковский. Пусть Кологривый радуется, но важно, чтобы крыша не отъезжала от славы, потому что завтра ее может не быть», - сказал в этой связи НСН кинокритик Роман Григорьев.

АТАКА «МАСТЕРА»: РЕКОРД ВМЕСТО НАЦИОНАЛИЗАЦИИ

25 января в России состоялась премьера фильма «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь. Зрители восторгались картинкой и спорили о вольностях новой экранизации романа Булгакова, однако бдительные общественники обратили внимание на режиссера фильма Михаила Локшина, который родился в США, живет там и имеет американское гражданство.

Режиссеру припомнили некие посты, касающиеся Украины, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил проверить Локшина на дискредитацию Вооруженных сил России и финансирование ВСУ, а депутат Госдумы Михаил Делягин и вовсе предложил национализировать сборы «Мастера и Маргарита» и направить их в государственную казну.

Однако в итоге фильм не стали снимать с проката, на сегодняшний день картина заработала 2,3 млрд рублей, «Мастер и Маргарита» занимает третье место в списке самых кассовых фильмов 2024 года. Кроме того, у зрителей возник дополнительный интерес к Цыганову и Снигирь, поразившую россиян и актерской игрой, и полуобнаженным образом.