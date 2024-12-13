От «Мастера» до Кологривого: Скандалы в российском кино обернулись хайпом на миллиарды
Атака на Локшина не помешала «Мастеру и Маргарите» заработать более 2 млрд рублей, докусавшегося до тюрьмы Никиту Кологривого признали самым популярным актером, при этом странная российская реальность ударила по Гаю Ричи.
Год российских фильмов-миллиардеров, которых в 2024-м году набралось сразу восемь, ознаменовался скандалами вокруг «хайпанувших» и «недобравших» из-за этого картин. Ну а абсолютным рекордсменом по эпатажности среди актеров стал Никита Кологривый, взлетевший на волне скандалов на пик популярности.
СПИСОК КОЛОГРИВОГО: ОТ КАЩЕЯ ДО ТЮРЬМЫ
Начало 2024 года прошло под знаком послевкусия от сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана», звучавшего в то время из каждого утюга. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев даже пошутил 30 декабря, что в будущем году в России «появятся две новых партии - Партия пацанов и Партия чушпанов», однако вместо этого в эпицентре внимания россиян оказался Никита Кологривый, сыгравший в сериале Кащея.
Взяв старт своим выходкам в самом начале января, Никита жестко высказался о коллегах без образования, Александре Бортич и Даниле Козловском.
«Я разобью тысячу таких артистов, лжеартистов», - сказал Кологривый во время встречи со студентами в Школе-студии «Останкино», комментируя роль Козловского в фильме «Духless».
В феврале актер устроил скандал на съемках шоу «Закрытый показ» Александра Гордона на Первом канале, а в марте дошел до крайности. Кологривый устроил пьяный дебош в ресторане своего родного Новосибирска, в ходе которого укусил официантку за ногу, получив за это семь суток ареста. При этом все это время актер фигурировал на первых страницах глянцевых изданий.
Попадание за решетку несколько охладило пыл Никиты, по словам которого, «где-то меня повыгоняли - некоторые работы, некоторые рекламные контракты». Тем не менее, до сих пор ходят слухи, что он сыграет Жириновского, в сентябре актер засветился в сериале «Комбинация», в ноябре стал ведущим «Comedy Club», а в декабре «Кинопоиск» признал его самым популярным актером 2024 года.
«Отрицательное обаяние может сразу переключиться в положительное, от любви до ненависти. Кологривый - это яркий образ хулигана на экране и в жизни. Люди любят всяких хулиганов, разбойников. В кино это понимают, актеры часто провоцируют ситуации, чтобы привлечь к себе внимание. Не уверен, что Кологривый высказался, как актер в уходящем году. Скорее более интересным в экспериментах был Иван Янковский. Пусть Кологривый радуется, но важно, чтобы крыша не отъезжала от славы, потому что завтра ее может не быть», - сказал в этой связи НСН кинокритик Роман Григорьев.
АТАКА «МАСТЕРА»: РЕКОРД ВМЕСТО НАЦИОНАЛИЗАЦИИ
25 января в России состоялась премьера фильма «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь. Зрители восторгались картинкой и спорили о вольностях новой экранизации романа Булгакова, однако бдительные общественники обратили внимание на режиссера фильма Михаила Локшина, который родился в США, живет там и имеет американское гражданство.
Режиссеру припомнили некие посты, касающиеся Украины, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил проверить Локшина на дискредитацию Вооруженных сил России и финансирование ВСУ, а депутат Госдумы Михаил Делягин и вовсе предложил национализировать сборы «Мастера и Маргарита» и направить их в государственную казну.
Однако в итоге фильм не стали снимать с проката, на сегодняшний день картина заработала 2,3 млрд рублей, «Мастер и Маргарита» занимает третье место в списке самых кассовых фильмов 2024 года. Кроме того, у зрителей возник дополнительный интерес к Цыганову и Снигирь, поразившую россиян и актерской игрой, и полуобнаженным образом.
«МИНИСТЕРСТВО» РИЧИ: ПОТЕРЯННЫЙ МИЛЛИАРД
Однако скандалы пошли на пользу не всем фильмам. Так, весной начала разворачиваться странная история с одной из главных зарубежных новинок года, фильмом «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи. Россияне должны были увидеть картину 25 апреля, однако Минкультуры внезапно отозвало у фильма прокатное удостоверение на эту дату.
Зрители стали судорожно гадать, что не так с фильмом Гая Ричи и кого он обидел, а в Минкультуры попытались оправдать решение выходом в те же даты российского фильма «Блиндаж» схожей военной тематики. Красный свет для «Министерства» выглядел вдвойне странным, поскольку сопродюсером картины выступила «Плюс Студия», продюсерский центр «Яндекса».
В «Кинопоиске» пообещали тогда НСН сделать все, чтобы россияне все-таки увидели новинку Ричи, и сдержали обещание. Правда, в итоге было принято довольно странное решение – 13 мая фильм вышел одновременно и в кинотеатрах, и в «Кинопоиске», что существенно ударило по его сборам.
«Если бы фильм, как было запланировано, вышел в прокат 25 апреля, на стартовом уикенде он бы собрал как минимум 500 млн рублей, а по итогам ему бы вполне бы покорился миллиардный рубеж, а возможно даже 1,5 млрд. Естественно, при одновременном выходе цифрового релиза на "Кинопоиске" и в кинотеатрах большое количество зрителей не пошли в кино, имея возможность посмотреть картину дома по подписке или за рубль», - объяснил НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
На сегодняшний день «Министерство неджентльменских дел» собрало в российском прокате 445 млн рублей, занимая общее 19-е место.
СТЁРТЫЕ ФАМИЛИИ: БАБКИ-ЁЖКИ И «ЛУНА»
В марте в России вышел еще один будущий фильм-миллиардер «Летучий корабль». При этом внимательные журналисты заметили, что из титров сказки Ильи Учителя пропали Данила Козловский и Ксения Раппопорт.
Как отмечало издание «Бюллетень кинопрокатчика», Козловский сыграл в «Летучем корабле» сразу нескольких Бабок-ёжек и был загримирован до неузнаваемости, а Раппопорт исполнила роль цыганки-гадалки, оказавшись после финального монтажа под компьютерной маской.
«А классные, кстати, актрисы Бабок-Ежек играют. Подскажите, кто знает, а то в титрах не нашел», - написал в этой связи в соцсетях Козловский.
Ну а в июле в России состоялась премьера фильма «Самая большая Луна», из титров которого пропало имя режиссера Алексея Попогребского, называвшего ранее эту картину «проектом мечты».
«Это в вышей степени некорректно и неуважительно. Попогребский - великолепный режиссер! Просто так манипулировать его именем, унижать человека - это недостойно, это очередная очень большая ошибка Минкультуры и всей России», – заявил в этой связи НСН знаменитый режиссер Александр Сокуров.
В конце августа Сокуров сообщил НСН, что Минкультуры запретило его фильм «Солнце» об императоре Японии Хирохито, а в сентябре стало известно о срыве открытия в Армении мастерской Сокурова из-за «отсутствия продуктивного диалога» с ректором Ереванского государственного института театра и кино (ЕГИТиК).
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ» И ДУЭЛЬ
В октябре страна следила за коллизиями с сериалом Владимира Мирзоева «Преступление и наказание». «Кинопоиск» несколько раз переносил премьеру картины с участием Ивана Янковского, Любови Аксёновой и Тихона Жизневского, в итоге первые четыре серии вышли вместо 27 октября 2 ноября.
Онлайн-кинотеатр не объяснил причин переноса премьеры, при этом в СМИ возникла версия, что некоторые сцены могли шокировать зрителей предпремьерного показа и их решили перемонтировать.
«Думаю, в сериале нашли какие-то аналогии, аллюзии, возможно, интонация неправильная, вот и тянут. Возможно, требуют перемонтировать. Скорее всего, это вежливые или не очень вежливые отказы в показе», - говорил НСН киновед и кинокритик Александр Шпагин.
«Таинственная отмена» премьеры позволила «Преступлению и наказанию» первым среди премьер «Кинопоиска» собрать миллион зрителей. Добавило хайпа и неожиданное признание Янковского в том, что он черпал вдохновение для роли Раскольникова из общения с американскими бомжами, а 30 ноября вышли оставшиеся шесть серий.
Много разговоров ходило и вокруг мартовского выхода фильма «Онегин» Сарика Андреасяна. Не все были довольны тем, что переделкой классики занялся режиссер сериала об эскортницах «Жизнь по вызову».
«Бедный Пушкин! Я смотрел трейлер, мне так жаль нашего классика! Если бы великий писатель жил сегодня, он вызвал бы Андреасяна на дуэль и пристрелил бы, не задумываясь. Андреасян сделал из “Онегина” дом престарелых, но это видение художника», — сказал НСН в этой связи кинокритик Давид Шнейдеров.
Однако хейт не помешал «Онегину» заработать в прокате 788 млн рублей, замкнув десятку самых кассовых фильмов 2024 года.
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