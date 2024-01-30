Депутат Шолохов призвал не убирать Локшина из титров «Мастера и Маргариты»

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил проверить режиссера фильма «Мастер и Маргарита» на дискредитацию Вооруженных сил России и финансирование ВСУ. По его словам, Локшин «открыто поддерживал Украину» и пожертвовал средства украинской документалистке Миле Жлуктенко.

«Я лично не слышал, чтобы он об этом говорил, могу судить только по публикациям. Если все подтвердится, он заслуживает не просто порицания, а других правовых последствий. Но это позиция человека. А как режиссер, он снял фильм, и если фильм действительно талантливый, он заслуживает того, чтобы его показывали. Тем более, на него уже потратили государственные средства. Было бы не разумно разбрасывать деньги из-за того, что режиссер сделал не самые хорошие заявления», - заявил Шолохов.

По мнению собеседника НСН, убирать имя режиссера их титров фильма бессмысленно. Это лишь привлечет к нему дополнительное внимание.

«Думаю, убирать имя режиссера из титров бессмысленно, что называется, много чести. На мой взгляд, наше общество за последние два года повзрослело. Перестало ходить на концерты многих див, которые себя опорочили. Дивы эти теперь пытаются все представить так, что это гонения со стороны государства. Но достаточно посмотреть на динамику продажи билетов, и становится понятно, почему эти концерты отменяются то там, то там по стране и за рубежом. Мы столько внимания уделяем этим мелкотравчатым веществам, которые могут себя проявлять талантливо в какой-то области, но по сути человеческой являются, мягко говоря, не гражданами», - добавил он.