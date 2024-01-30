Депутат Шолохов призвал не убирать Локшина из титров «Мастера и Маргариты»
Александр Шолохов в эфире НСН заявил, что случае подтверждения обвинений в адрес режиссера Локшина его нужно наказать по закону, а не убирать фамилию из титров.
Скандал вокруг режиссера Михаила Локшина не должен повлиять на прокат фильма «Мастер и Маргарита», рассказал в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его мнению также нет смысла исключать фамилию режиссера из титров картины, однако если информация о высказываниях в поддержку украинской армии подтвердится, должна наступить правовая ответственность.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил проверить режиссера фильма «Мастер и Маргарита» на дискредитацию Вооруженных сил России и финансирование ВСУ. По его словам, Локшин «открыто поддерживал Украину» и пожертвовал средства украинской документалистке Миле Жлуктенко.
«Я лично не слышал, чтобы он об этом говорил, могу судить только по публикациям. Если все подтвердится, он заслуживает не просто порицания, а других правовых последствий. Но это позиция человека. А как режиссер, он снял фильм, и если фильм действительно талантливый, он заслуживает того, чтобы его показывали. Тем более, на него уже потратили государственные средства. Было бы не разумно разбрасывать деньги из-за того, что режиссер сделал не самые хорошие заявления», - заявил Шолохов.
По мнению собеседника НСН, убирать имя режиссера их титров фильма бессмысленно. Это лишь привлечет к нему дополнительное внимание.
«Думаю, убирать имя режиссера из титров бессмысленно, что называется, много чести. На мой взгляд, наше общество за последние два года повзрослело. Перестало ходить на концерты многих див, которые себя опорочили. Дивы эти теперь пытаются все представить так, что это гонения со стороны государства. Но достаточно посмотреть на динамику продажи билетов, и становится понятно, почему эти концерты отменяются то там, то там по стране и за рубежом. Мы столько внимания уделяем этим мелкотравчатым веществам, которые могут себя проявлять талантливо в какой-то области, но по сути человеческой являются, мягко говоря, не гражданами», - добавил он.
Шолохов также уточнил, что в России активно разрабатываются правовые нормы, которые позволили бы принимать официальные решения в ситуациях, которые сегодня часто ограничиваются лишь общественной реакцией.
«Сейчас в первом чтении прошел законопроект о том, что действенная поддержка противоборствующей стороны будет приравниваться к особо тяжким преступлениям. Будут внесены соответствующие правки в уголовный кодекс страны. Могут быть серьезные последствия, включая лишение почетных званий. Это касается всех, в отношении кого есть справедливое общественное мнение. Мы же в правовом государстве, нам сначала надо принять законодательную базу для этого», - резюмировал он.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что важно помогать артистам, которые «вляпались по глупости». Он добавил, что для обсуждения спорных вопросов в Минкульте следует создать этический совет, который будет консультировать деятелей культуры о конкретных шагах по реабилитации в глазах общественности, передает «Радиоточка НСН».
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