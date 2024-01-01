«Мастер, Джокер и осёл»: Названы самые ожидаемые фильмы 2024 года
Роман Исаев и BadComedian сказали в эфире НСН, что связывают большие ожидания с «Мастером и Маргаритой», при этом январь покажет, станут ли новыми флагманами «Холоп-2» с «Бременскими музыкантами».
Российскую киноиндустрию ждет непростой 2024-й год, главные хиты которого выйдут на экраны в январе, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев.
«2024-й год обещает быть очередным непростым годом для индустрии, потому что равномерного распределения релизов по всем 12 месяцам, к сожалению, ожидать не приходится, как и в этом, и в прошлом году. Да, у нас должен быть крайне неплохой январь. Вопрос, повторит ли он рекорды прошлого или нет, но так или иначе есть крупные релизы в лице второго "Холопа", "Бременских музыкантов". "Мастер и Маргарита" выходит на экраны 25 января и обещает стать новым словом в российской киноиндустрии с точки зрения визуального богатства и уровня проекта в целом. По сути, эти фильмы должны сделать январь. При этом на протяжении года количество фильмов с потенциалом "миллиард плюс" крайне ограничено. На День святого Валентина выходит третья часть всеми любимой франшизы "Лёд". Большой вопрос, сможет ли она повторить успех предыдущих, с учетом того, что каст там совершенно другой, чем на первых двух проектах. Но за счет бренда "Лёд" собрать должен, как и вольная экранизация Евгения Онегина, которая выходит в марте, но это не фильмы-миллиардеры. В апреле должен очень хорошо сработать фильм "Сто лет тому вперед", новая версия всеми любимой и знакомой "Гостьи из будущего" по роману Кира Булычева. Это осовремененная история с яркими спецэффектами и достаточно звездным кастом. Очень надеемся, что этот релиз сработает достойно», - сказал Исаев.
При этом он посетовал, что после апреля начинается «туман», в котором пока не видно «локомотивов».
«После апреля туман, лето опять ожидается крайне тяжелым для кинотеатров. Ярких локомотивов, способных побить рекорды и поставить новые планки, к сожалению, на следующий год не просматривается. Сказочных проектов, сопоставимых по ожидаемому успеху с "По щучьему велению", пока нет. Не видно какого-то проекта, который объединяет всю страну, как это сделал "Чебурашка", или нестандартного фильма, как снятый в космосе "Вызов". Таких дополнительных коэффициентов к фильмам 2024 года не прилагается. Если брать зарубежные хиты, не видно ничего сопоставимого с крайне удачно показавшим себя "Джоном Уиком 4", "Мадам Дюбарри" и "Леди Баг". 2024-й год будет однозначно не менее сложный, чем 2023-й, например. "Чебурашка" сработал в разы выше ожиданий, а "Вызов" - в разы хуже. Станут ли феноменом "Холоп" и "Бременские музыканты" – это большой вопрос. Локомотивных ожиданий про "фильм №1" или "фильм №2" пока нет», - заключил Исаев.
Со своей стороны, блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью НСН отметил «Мастера и Маргариту», «Бременских музыкантов», «Майора Грома» и ряд голливудских хитов.
«"Дюна-2", конечно же, как ее не ждать, третий "Дедпул", там будет Росомаха, также жду "Джокера". Мне интересно, каким получится фильм "Мастер и Маргарита". Булгакову очень не везет с экранизациями, относительно повезло, когда сериал был. Тут не понятно, повезет или нет, мне очень интересно. В плохом смысле жду экранизацию Кира Булычева, - не жду ничего хорошего, просто хочу посмотреть, что это. Жду "Бременских музыкантов", я считаю Алексея Нужного достойным режиссером и не хочется его как-то задевать, но меня этот фильм отпугивает, эти маски персонажей довольно пугающие, но этим он также и притягивает. Мне это нравится, поэтому я в странном смысле жду "Бременских музыкантов". Ну и, наверное, поддержу ребят с "Майором Громом", несмотря на то, что первый мне не очень понравился сценарно. Но визуально, в техническом плане он меня удивил, это уровень Голливуда очень достойный. Хочется верить, что ребята поправили ошибки и нелепости первого фильма, и второй будет достойным. Визуально это было совсем не похоже на российское кино», - сказал Баженов.
А в кинокомпании «Вольга» назвали НСН пять своих самых ожидаемых новинок 2024 года.
«Это "Приключения Паддингтона 3", которые выйдут 28 ноября. Про Паддингтона нет необходимости что-то расписывать, для многих это уже полюбившаяся франшиза. В новой части медвежонок отправляется из Лондона в Перу. К актерскому составу присоединятся Антонио Бандерас, Оливия Коулман и Рейчел Зеглер. На экраны также выйдет фильм Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел", это один из самых любимых режиссеров у российского зрителя. Фильм "Ворон" - это возрождение легендарной франшизы, основанной на серии комиксов. Одно из главных событий для поклонников игр и для любителей жанра ужасов выход нового фильма по вселенной Сайлент Хилла. Режиссером картины «Сайлент Хилл. Возвращение» выступил Кристоф Ганс, снявший первый фильм франшизы. Кроме того, отметим психологический триллер "Материнский инстинкт" с участием Джессики Честейн и Энн Хэтэуэй», - рассказали в «Вольге»
В числе самых ожидаемых российских новинок 2024 года эксперты также называют фильмы «Волшебник изумрудного города», «Фрау», «Чума», «Невидимый мой», в числе зарубежных хитов - «Дэдпул 3», «Дюна 2», «Джокер. Безумие на двоих» с участием Леди Гаги, «Носферату», «Герой наших снов» и новые «Хроники Безумного Макса».
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