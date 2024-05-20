«Потерянный миллиард»: Слабый старт фильма Гая Ричи объяснили двойным релизом

Фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» не соберет в прокате миллиард рублей из-за выхода одновременно с цифровым релизом, объяснил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

Новый фильм Ричи должен был выйти на российские экраны 25 апреля, однако Минкультуры не дало ему прокатное удостоверение на эту дату. Картина все же вышла в кинотеатрах, но произошло это 13 мая, плюс одновременно вышел цифровой релиз на «Кинопоиске». Сборы картины на сегодня составляют 174 млн рублей.