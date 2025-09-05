Ефремов принесет аншлаги театру Михалкова вопреки высоким ценам
Ефремов – очень хороший актер, сказала в эфире НСН Ольга Галахова, выразив надежду, что Михалков его приглашал не только ради коммерческого успеха спектаклей.
Первый спектакль с участием Михаила Ефремова после освобождения актера наверняка вызовет ажиотаж, заявила в интервью НСН театральный критик Ольга Галахова.
В театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова» накануне состоялся сбор труппы, на котором Михалков представил коллективу вошедшего в труппу Михаила Ефремова. В феврале 2026 года в театре планируется премьера спектакля «Без свидетелей» с участием Ефремова и Анны Михалковой.
«Наверное, будет полный зал, но я надеюсь, что театр не только этим руководствовался, приглашая Ефремова. Миша Ефремов - очень хороший артист. То, что он оказался на свободе и работает, может вызвать дополнительный интерес у зрителей. Будут ли повышены в связи с этим цены на билеты – лучше спросить у продюсеров. Думаю, что будут высокие цены, как везде в театре сейчас», - заключила собеседница НСН.
Народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что Никита Михалков протянул руку помощи Михаилу Ефремову.
