«Безумие или рынок?»: Кому нужен театр за сто тысяч рублей
Москва – богатый город, но театры не должны впадать в безумие, сказал Кирилл Крок, Николай Песочинский указал на зрителей, обмахивающихся дорогими билетами, а на спектакль с Цискаридзе уже не попасть.
Рекорды «Кабалы»: 150 тысяч за вечер
Продолжающийся в России театральный бум обернулся рекордными ценами на билеты на спектакль «Кабала святош» в МХТ имени Чехова, которых при этом все равно нет в продаже.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок и театральный критик из Санкт-Петербурга Николай Песочинский попытались найти грань между «безумием» и здравым смыслом.
***
В центре внимания СМИ на этой неделе оказался МХТ имени Чехова. Цены на билеты на спектакль «Кабала святош» с Константином Хабенским и Николаем Цискаридзе (на фото) взлетели до 70 тысяч рублей. Несмотря на рекордную стоимость для драматического театра, спектакль остается аншлаговым, а продажи на ноябрь и декабрь уже закрыты.
Художественный руководитель МХТ Константин Хабенский пояснил, что таким образом театр борется с перекупщиками. Кроме того, он отметил, что «если билетов не купить, значит, цены имеют место быть».
Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок подчеркнул, что у него в театре таких цен нет. По его мнению, театр должен оставаться доступным, а не «впадать в безумие».
К.КРОК: «У нас таких цен не бывает. С моей точки зрения, спекуляцию этим не победить. Но у Художественного театра своя история, и, как считает Константин Юрьевич, значит, пускай будет так. Я понимаю, что Москва - достаточно богатый город, есть люди, для которых за вечер потратить 150 тысяч - как один раз плюнуть, но всё равно, мне кажется, театр должен как-то не впадать в такое безумие. Мне кажется, что театр должен оставаться, как его и задумывал Константин Станиславский, общедоступным. Не всё может разрулить, к сожалению, рыночная экономика. Очень важна и та аудитория, которая сидит в зрительном зале».
Со своей стороны, театральный критик из Санкт-Петербурга Николай Песочинский высказал мнение, что «два билета в театр за 100 тысяч» нужны вовсе не любителям театра, а совсем другой публике.
Н.ПЕСОЧИНСКИЙ: «Рынок есть рынок. Я могу абстрактно порадоваться, что театральный спектакль пользуется таким успехом, причем вполне содержательный, по классическому произведению XX века, про отношения художника и власти, психологию художника. Там всё вполне серьезно, спектакль интересный. С другой стороны, есть люди, которые хотят просто обмахиваться билетами, чтобы их дети в школе затем говорили о том, что вчера мои родители заплатили 100 тысяч за два билета. Если цена была бы ограничена какими-то разумными суммами, соответствующими возможностям обычного театрального зрителя, то я не думаю, что эти люди будут стоять ночью в очереди. Тогда, может быть, действительно ажиотаж спадет. В любом из крупных театральных городов - в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и так далее - огромное количество интересных спектаклей. Не надо уподобляться принципу "все побежали, и я побежал", иногда можно найти что-то своё. Спектакли у нас годами идут, поэтому, дорогие товарищи, не поддавайтесь массовому психозу!»
М.СИНТИН: «Стратегия руководства МХТ имени Чехова по созданию спектаклей, рассчитанных на состоятельную публику, вполне логична. "Кабала святош" - это далеко не первый такой спектакль. В прошлом сезоне была постановка "8 разгневанных женщин" с целым созвездием российских актрис, дорогими костюмами и декорациями. Сам тренд на дорогое искусство задал не МХТ имени Чехова, а, скорее, оперные театры. Команда Хабенского лишь поймала волну театрального бума, но не стоит и забывать, что Художественный театр был основан Станиславским и Немировичем-Данченко как общедоступный. Ситуацию, на мой взгляд, могла бы решить лотерея билетов по разумной цене на сайте театра среди тех, кто оставил заявку. Таких билетов должно быть не менее трети, а то и половина. В этом случае зрители получат шанс приобрести билет по доступной цене и не будет ощущения, что целые слои российского общества оказались отрезаны от театрального искусства или его лучших образцов. Пока же складывается ощущение, что театр превращается в развлечение для элиты».
Мюзиклы против театра. Бум или баг?
О театральном буме в Москве и Санкт-Петербурге говорят уже второй, если не третий год. По данным опросов, по состоянию на осень 2025 года каждый пятый житель российских городов ходит в театр два-три раза в месяц.
При этом некоторые эксперты опасаются, что это тренд не доживет до весны, а россияне предпочтут драматическим театрам мюзиклы, оперу с балетом или спорт. Так, осенью в России вышло сразу три громких мюзикла, связанных с именами рэпера Басты, лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова и знаменитого певца Александра Розенбаума.
Однако театральный критик Николай Песочинский не верит, что театральный бум в России – это «баг или фича».
Н.ПЕСОЧИНСКИЙ: «Места почти везде заняты, уровень спектаклей достаточно высокий. Этот бум, с моей точки зрения, свойственен нашей культуре, потому что театр остается оазисом свободной мысли и высокого профессионализма. Я не думаю, что это какой-то случайный баг или фича, как говорят по-современному. Это не временная ошибка, поэтому бум не пройдет. Невозможно сидеть дома и смотреть телевизор. Зрители хотят настоящего хорошего театра, а он у нас есть, поэтому это никуда не денется».
М.СИНТИН: «Нет, к сожалению, ничего постоянного. Я допускаю, что через какое-то время ажиотаж спадет, но пока он не спал, нужно по максимуму удовлетворить потребность граждан в драматическом искусстве. Вместо объединения или закрытия можно открывать новые театры. Почему бы вместо практики совмещения художественного руководства несколькими театрами не дать возможность молодым режиссером реализоваться в профессии? Есть вопросы и по "директорским" театрам, которые превращаются в заведения по оказанию развлекательных услуг. Если корабль не знает куда плывёт, то никакой ветер не будет ему попутным...»
***
Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Идите в театр!
