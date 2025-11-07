1

Продолжающийся в России театральный бум обернулся рекордными ценами на билеты на спектакль «Кабала святош» в МХТ имени Чехова, которых при этом все равно нет в продаже.

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок и театральный критик из Санкт-Петербурга Николай Песочинский попытались найти грань между «безумием» и здравым смыслом.

***

В центре внимания СМИ на этой неделе оказался МХТ имени Чехова. Цены на билеты на спектакль «Кабала святош» с Константином Хабенским и Николаем Цискаридзе (на фото) взлетели до 70 тысяч рублей. Несмотря на рекордную стоимость для драматического театра, спектакль остается аншлаговым, а продажи на ноябрь и декабрь уже закрыты.

Художественный руководитель МХТ Константин Хабенский пояснил, что таким образом театр борется с перекупщиками. Кроме того, он отметил, что «если билетов не купить, значит, цены имеют место быть».

Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок подчеркнул, что у него в театре таких цен нет. По его мнению, театр должен оставаться доступным, а не «впадать в безумие».

К.КРОК: «У нас таких цен не бывает. С моей точки зрения, спекуляцию этим не победить. Но у Художественного театра своя история, и, как считает Константин Юрьевич, значит, пускай будет так. Я понимаю, что Москва - достаточно богатый город, есть люди, для которых за вечер потратить 150 тысяч - как один раз плюнуть, но всё равно, мне кажется, театр должен как-то не впадать в такое безумие. Мне кажется, что театр должен оставаться, как его и задумывал Константин Станиславский, общедоступным. Не всё может разрулить, к сожалению, рыночная экономика. Очень важна и та аудитория, которая сидит в зрительном зале».

Со своей стороны, театральный критик из Санкт-Петербурга Николай Песочинский высказал мнение, что «два билета в театр за 100 тысяч» нужны вовсе не любителям театра, а совсем другой публике.

Н.ПЕСОЧИНСКИЙ: «Рынок есть рынок. Я могу абстрактно порадоваться, что театральный спектакль пользуется таким успехом, причем вполне содержательный, по классическому произведению XX века, про отношения художника и власти, психологию художника. Там всё вполне серьезно, спектакль интересный. С другой стороны, есть люди, которые хотят просто обмахиваться билетами, чтобы их дети в школе затем говорили о том, что вчера мои родители заплатили 100 тысяч за два билета. Если цена была бы ограничена какими-то разумными суммами, соответствующими возможностям обычного театрального зрителя, то я не думаю, что эти люди будут стоять ночью в очереди. Тогда, может быть, действительно ажиотаж спадет. В любом из крупных театральных городов - в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и так далее - огромное количество интересных спектаклей. Не надо уподобляться принципу "все побежали, и я побежал", иногда можно найти что-то своё. Спектакли у нас годами идут, поэтому, дорогие товарищи, не поддавайтесь массовому психозу!»

М.СИНТИН: «Стратегия руководства МХТ имени Чехова по созданию спектаклей, рассчитанных на состоятельную публику, вполне логична. "Кабала святош" - это далеко не первый такой спектакль. В прошлом сезоне была постановка "8 разгневанных женщин" с целым созвездием российских актрис, дорогими костюмами и декорациями. Сам тренд на дорогое искусство задал не МХТ имени Чехова, а, скорее, оперные театры. Команда Хабенского лишь поймала волну театрального бума, но не стоит и забывать, что Художественный театр был основан Станиславским и Немировичем-Данченко как общедоступный. Ситуацию, на мой взгляд, могла бы решить лотерея билетов по разумной цене на сайте театра среди тех, кто оставил заявку. Таких билетов должно быть не менее трети, а то и половина. В этом случае зрители получат шанс приобрести билет по доступной цене и не будет ощущения, что целые слои российского общества оказались отрезаны от театрального искусства или его лучших образцов. Пока же складывается ощущение, что театр превращается в развлечение для элиты».

