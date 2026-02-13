1

В центре внимания театральной общественности на этой неделе оказались Константин Богомолов, отказавшийся от ректорства в Школе-студии МХАТ, и Михаил Ефремов, все билеты на первый спектакль с его участием после УДО разлетелись за несколько часов.

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, народный артист России Николай Бурляев и народный артист РСФСР Станислав Садальский попытались разобраться в том, что побудило Богомолова попросить отставку, а театральный критик Марина Райкина объяснила причины «ефремовского ажиотажа».

На этом фоне в Москве прошло несколько ярких премьер, взглядом на которые поделились худрук театра «Мастерская Петра Фоменко» Евгений Каменькович и режиссер Владимир Мирзоев.

***

В громкой истории с назначением худрука «Театра на Бронной» Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ поставлена жирная точка. На волне недовольства мхатовских выпускников и примкнувших к ним деятелей культуры Богомолов 11 февраля попросил об отставке, которую в Минкультуры молниеносно удовлетворили.

Теперь взбудораженных театралов интересуют причины такого решения Богомолова, а его сторонники указывают на беспрецедентную «травлю» в отношении эпатажного режиссера.

Народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев связал решение Богомолова с рекомендациями сверху.

Н.БУРЛЯЕВ: «Я тоже приложил к этому свои усилия. Это ему, видимо, порекомендовали те, кто его и продвигал на этот пост, понимая, что общественный резонанс не в пользу подобного решения».

При этом народный артист РСФСР Станислав Садальский считает, что Богомолова никто не мог заставить отказаться от этого поста, и это его личное решение.

С.САДАЛЬСКИЙ: «Потому что у него есть совесть. Никто не смог бы его заставить. Богомолов увидел отношение к нему, потому что ему обструкцию устроили. Никто с ним не разговаривал, он просто вынужден был».

М.СИНТИН: «Идея назначить Богомолова ответственным за реформу театрального образования была в целом хорошая, но для экспериментов ему отдали Школу-студию МХАТ, где бережно хранят традиции, заложенные самим Станиславским и его учениками. Можно было бы для пробы разрешить Богомолову набрать актерский курс, например, в ГИТИСе или Институте культуры. Многие увидели в назначении Богомолова попытку разрушить всё то, чем гордилась мхатовская школа и её воспитанники».

