«Совесть и несчастья»: Как отставка Богомолова затмила страсти по Ефремову
Актер-депутат Николай Бурляев объяснил, кто стоит отставкой Богомолова, Марина Райкина сочла «нездоровым» ажиотаж вокруг спектакля Михаила Ефремова, а Евгений Каменькович восхитился «потрясающим многоточием».
Отставка Богомолова: «Травля и рекомендации»
В центре внимания театральной общественности на этой неделе оказались Константин Богомолов, отказавшийся от ректорства в Школе-студии МХАТ, и Михаил Ефремов, все билеты на первый спектакль с его участием после УДО разлетелись за несколько часов.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, народный артист России Николай Бурляев и народный артист РСФСР Станислав Садальский попытались разобраться в том, что побудило Богомолова попросить отставку, а театральный критик Марина Райкина объяснила причины «ефремовского ажиотажа».
На этом фоне в Москве прошло несколько ярких премьер, взглядом на которые поделились худрук театра «Мастерская Петра Фоменко» Евгений Каменькович и режиссер Владимир Мирзоев.
***
В громкой истории с назначением худрука «Театра на Бронной» Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ поставлена жирная точка. На волне недовольства мхатовских выпускников и примкнувших к ним деятелей культуры Богомолов 11 февраля попросил об отставке, которую в Минкультуры молниеносно удовлетворили.
Теперь взбудораженных театралов интересуют причины такого решения Богомолова, а его сторонники указывают на беспрецедентную «травлю» в отношении эпатажного режиссера.
Народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев связал решение Богомолова с рекомендациями сверху.
Н.БУРЛЯЕВ: «Я тоже приложил к этому свои усилия. Это ему, видимо, порекомендовали те, кто его и продвигал на этот пост, понимая, что общественный резонанс не в пользу подобного решения».
При этом народный артист РСФСР Станислав Садальский считает, что Богомолова никто не мог заставить отказаться от этого поста, и это его личное решение.
С.САДАЛЬСКИЙ: «Потому что у него есть совесть. Никто не смог бы его заставить. Богомолов увидел отношение к нему, потому что ему обструкцию устроили. Никто с ним не разговаривал, он просто вынужден был».
М.СИНТИН: «Идея назначить Богомолова ответственным за реформу театрального образования была в целом хорошая, но для экспериментов ему отдали Школу-студию МХАТ, где бережно хранят традиции, заложенные самим Станиславским и его учениками. Можно было бы для пробы разрешить Богомолову набрать актерский курс, например, в ГИТИСе или Институте культуры. Многие увидели в назначении Богомолова попытку разрушить всё то, чем гордилась мхатовская школа и её воспитанники».
Страсти по Ефремову: «Нездоровый ажиотаж»
Кроме того, на этой неделе вновь вспыхнул интерес к фигуре заслуженного артиста России Михаила Ефремова. «Мастерская «12» Никиты Михалкова, в труппу которой взяли актера после УДО, объявила о начале продаж билетов на спектакль «Без свидетелей», в котором сыграют Ефремов и Анна Михалкова. Билеты на оба мартовских показа смели за четыре часа.
Театральный критик Марина Райкина назвала «нездоровым» этот ажиотаж.
М.РАЙКИНА: «Это нездоровый ажиотаж. Когда раньше Михаил Ефремов играл в разных театрах в разных спектаклях, это не вызывало ажиотажа, но стоило человеку попасть в тюрьму, тут же возникает интерес. Это абсолютно нездоровый интерес, но на этом интересе заработает театр, потому что билеты проданы. Заработает в том числе и Ефремов, к персоне и, как следствие, к творчеству которого возникает интерес. Вопрос только – насколько он сможет это реализовать, потому что у него был очень большой перерыв в работе, а театр – это не кино, он не терпит перерывов».
М.СИНТИН: «Михаил Ефремов – талантливейший актер, с которым произошла беда. Актерская профессия уникальна и тем, что любые несчастья обогащают артиста, наполняют его. Все билеты на спектакль с пережившим личную трагедию актером, разлетелись за четыре часа также и потому, что всем интересно, как талант Ефремова заиграет на сцене новыми красками».
От «Озера» до Мирзоева: «Потрясающее многоточие»
За громкими новостями о Богомолове и Ефремове в тени остались две значимые премьеры, которые достойны гораздо большего внимания. Мария Смольникова и независимое театральное объединение «Озеро» представили премьеру спектакля «Гроза» по мотивам Островского. Художником-постановщиком выступила Мария Трегубова, ранее работавшая с режиссерами Дмитрием Крымовым, Андреем Могучим, Адольфом Шапиро и Валерием Фокиным, а главную роль исполнила Таисия Вилкова.
Художественный руководитель театра «Мастерская Петра Фоменко» Евгений Каменькович объяснил, чем его порадовали и сам спектакль, и творцы из «Озера»
Е.КАМЕНЬКОВИЧ: «Маша Смольникова, Маша Трегубова и вся замечательная команда «Озеро», - это какой-то особый путь. Формально он похож на многие изыскания в современном театре, но все-таки тут есть свои черты. Понятно, что сюжет основательно переработан своими словами и на очень высоком уровне, потому что сейчас все так делают. Когда переделывается известный сюжет, все решает уровень нового текста, который авторы спектакля создают сами. Мне кажется, что здесь очень высокий уровень текста. Мне нравится больше всего, что они изменили финал Островского, что Катерина в финале не погибла, а полетела, потому что мой учитель Андрей Александрович Гончаров, он же учитель и Петра Фоменко, и Эймунтаса Некрошюса, и многих других, всегда учил оставлять свечку в финале, а полет - это всегда свеча. Мне нравится такое потрясающее многоточие. Очень здорово, что у «Озера» всегда командная игра, хотя люди из разных городов, разных школ, разных возрастов. Я чертовски поддерживаю их и верю, что они в конце концов обретут свой дом. Пространство «Внутри» - это абсолютно выдающееся пространство, может быть, самое важное сейчас в Москве. Но это пока только сто мест».
М.СИНТИН: «Спектакль «Гроза» в постановке Марии Смольниковой с прекрасными декорациями Марии Трегубовой, с нестандартным взглядом на историю, которую каждый знает со школьной скамьи, прошел на одном дыхании. В нем нет сцен, которые бы проседали. Прекрасные актерские работы Вилковой, Коваленко, Стекловой и других участников привлекут внимание поклонников живого театра. Эта постановка, уверен, станет новым хитом объединения «Озеро» и пространства "Внутри"».
Ну а в «Театре в Хамовниках» Владимир Мирзоев представил свой взгляд на «Маленькие трагедии» Пушкина. Он рассказал, в чем этот спектакль (на фото) перекликается с иммерсивным «Преступлением и наказанием».
В.МИРЗОЕВ: «Мне интересен театр синтетический, и «Маленькие трагедии» — это наша совместная авторская работа с хореографом Ксенией Михеевой. Мы, собственно, и придумали этот проект, чтобы соединить драматический театр с современным танцем, и мы равные соавторы. В данном случае это не просто какие-то хореографические номера, а весь спектакль пронизан хореографией Ксении. Она - большой художник, невероятный мастер, я ее очень люблю, и это наш второй проект. Мы делали вместе иммерсив по «Преступлению и наказанию» и вообще по мирам Достоевского. Сейчас мы работаем с Пушкиным, и нам опять было интересно».
М.СИНТИН: «Мирзоев в своем спектакле соединил поэзию Пушкина и хореографию. Почти все роли исполняют молодые актеры с основательной хореографической подготовкой, кроме того, некоторые из них ещё и прекрасно поют. Если честно, я не верю в синтетических актеров и синтетическое искусство. Если актер прекрасно двигается, танцует, поет, играет на музыкальных инструментах, он обычно не доигрывает драматически. В этом спектакле мне больше всего понравился Владимир Еремин, исполняющий роль скупого барона. С его с появлением на сцене все ожило, появился герой, за которым стало интересно следить. Спектакль «Маленькие трагедии» больше рассчитан на поклонников хореографии, мне же лично, гораздо ближе другая работа Мирзоева - «Как я убил царя», в которой нет сложной хореографии, но которая заставляет думать, где были прекрасные актерские работы Елены Кореневой, Александра Доронина и других исполнителей».
***
Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Идите в театр!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Психолог назвала безопасное время с гаджетами для подростков
- Экономист объяснил, почему Центробанк не поможет экономике России вырасти
- Тайная подработка: Почему компания не может уволить сотрудника «за измену»
- Экономист Балынин допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в марте
- Кабель между Польшей и Швецией в Балтийском море отключили из-за неисправности
- Четыре района Курской области остались без света и тепла при атаке ВСУ
- «Никогда не женятся!»: Свинцов призвал запретить квартиры-студии
- Автоюрист раскрыл, как избежать штрафов при покупке машин у иностранцев
- Дело не в дефиците: Почему дизельное топливо продолжит расти в цене
- Основателя сети обувных магазинов Zenden Павлова исключили из списка иноагентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru