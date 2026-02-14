Богомаз: В Брянской области при атаке БПЛА ВСУ погиб человек

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, есть погибшие Новый раунд трехсторонних переговоров делегаций РФ, США и Украины пройдут в Женеве 17-18 февраля Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров выиграл золотую медаль в соревновании мужчин Уже в воскресенье завершится первая в 2026 году оттепель в Центральной России