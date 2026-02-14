Богомаз: В Брянской области при атаке БПЛА ВСУ погиб человек
14 февраля 202611:03
В Брянской области в результате атаки украинского дрона-камикадзе на движущийся гражданский автомобиль в селе Азаровка погиб водитель. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Борогомаз.
Политик добавил, что на месте ЧП работают сотрудники оперативных и экстренных служб. По словам губернатора, семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что при атаке ВСУ пострадал глава Чаусовского сельского поселения Погарского района Брянской области.
