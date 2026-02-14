Генконсул заявил, что россияне в Швейцарии вынуждены отказываться от гражданства

Проживающим в Швейцарии россиянам все чаще приходится отказываться от гражданства РФ из-за политической линии местных властей. Об этом рассказал генеральный консул России в Женеве Игорь Попов в беседе с ТАСС.

Как отметил дипломат, в 2024 году россияне из Швейцарии оформили два выхода из гражданства, в 2025-м - уже десять. Попов связал такую динамику с действиями местных властей, в том числе дискриминационной линии швейцарских банков. В результате многие граждане РФ вынуждены уезжать или выходить из гражданства, чтобы сохранить поле деятельности, рабочие места и капиталы.

«То есть такой сильный прессинг, что люди вынуждены отказываться от гражданства, чтобы сохранить свой бизнес и выжить», - заключил консул.

Ранее стало известно, что Швейцария присоединилась к 19-му пакету санкций Евросоюза в отношении России.

