Генконсул заявил, что россияне в Швейцарии вынуждены отказываться от гражданства
Проживающим в Швейцарии россиянам все чаще приходится отказываться от гражданства РФ из-за политической линии местных властей. Об этом рассказал генеральный консул России в Женеве Игорь Попов в беседе с ТАСС.
Как отметил дипломат, в 2024 году россияне из Швейцарии оформили два выхода из гражданства, в 2025-м - уже десять. Попов связал такую динамику с действиями местных властей, в том числе дискриминационной линии швейцарских банков. В результате многие граждане РФ вынуждены уезжать или выходить из гражданства, чтобы сохранить поле деятельности, рабочие места и капиталы.
«То есть такой сильный прессинг, что люди вынуждены отказываться от гражданства, чтобы сохранить свой бизнес и выжить», - заключил консул.
Ранее стало известно, что Швейцария присоединилась к 19-му пакету санкций Евросоюза в отношении России.
