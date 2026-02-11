СМИ сообщили, что Михаил Ефремов находится под федеральной охраной
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов в преддверии своего первого после колонии спектакля обзавёлся охраной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Также отмечается, что актёр отказался от пеших прогулок и общественного транспорта - его возят на премиальном минивэне, который оформлен на Фонд культуры.
Источники Telegram-канала утверждают, что охрана у Ефремова федеральная.
Ранее Ефремов, отсидевший срок за смертельное ДТП, присоединился к труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова. Впервые на сцену после УДО он выйдет 25 и 26 марта в спектакле «Без свидетелей», в котором сыграет одну из главных ролей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Не выдержал нападок? Почему Богомолов отказался от Школы-студии МХАТ
- Роскомнадзор полностью заблокировал WhatsApp в России
- Собчак раскрыла, кто донес на комика Сабурова
- Польский президент Навроцкий заявил о готовности к переговорам с Путиным
- Запретная любовь: Как в России отметят День святого Валентина
- Богомолова освободили от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ
- Министр спорта Дегтярев назвал главу IIHF Тардифа редким негодяем
- Больше чем хобби: Блогерам пригрозили большими штрафами за нелегальный заработок
- Какую компенсацию получат россияне за «прогоревшую» путевку на Кубу
- Родители студентов анапского колледжа назвали погибшего охранника героем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru