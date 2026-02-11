СМИ сообщили, что Михаил Ефремов находится под федеральной охраной

Также отмечается, что актёр отказался от пеших прогулок и общественного транспорта - его возят на премиальном минивэне, который оформлен на Фонд культуры.

Источники Telegram-канала утверждают, что охрана у Ефремова федеральная.

Ранее Ефремов, отсидевший срок за смертельное ДТП, присоединился к труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова. Впервые на сцену после УДО он выйдет 25 и 26 марта в спектакле «Без свидетелей», в котором сыграет одну из главных ролей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

