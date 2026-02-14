СМИ: По делу о хищениях арестовали экс-директора концерна «Калашников»

В Москве суд арестовал экс-директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксению Гращенкову в рамках уголовного дела о хищениях при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ей предъявили обвинение по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ из-за предполагаемого злоупотребления полномочиями. По данным источника, Гращенкову арестовали, в настоящий момент она находится в одном из столичных следственных изоляторов. Уточняется, что максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.