СМИ: По делу о хищениях арестовали экс-директора концерна «Калашников»

В Москве суд арестовал экс-директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксению Гращенкову в рамках уголовного дела о хищениях при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ей предъявили обвинение по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ из-за предполагаемого злоупотребления полномочиями. По данным источника, Гращенкову арестовали, в настоящий момент она находится в одном из столичных следственных изоляторов. Уточняется, что максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Известно, что уголовное дело было возбуждено в ноябре 2025 года. При этом, согласно информации с сайта Замоскворецкого суда Москвы, который принимал решение об аресте Гращенковой, в феврале 2026 года ей продлили меру пресечения на два месяца.

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
