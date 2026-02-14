В России заблокировали 3 тысячи сайтов за продажу запрещенных БАД

Почти 3 тысячи интернет-ресурсов со сведениями о розничной продаже запрещенных биологически активных добавок заблокировали в России. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства продолжают работу по выявлению и блокировке порталов с информацией о продаже БАД, реализация которых запрещена в стране.

«По результатам подготовленных ведомством решений заблокировано уже около 3 тысяч подобных площадок», - отметили в федеральной службе.

В числе таких ресурсов объявления, карточки товаров и страницы в интернет-магазинах, которые предлагали под видом пищевых добавок продукцию без регистрации с запрещенными компонентами и превышающими допустимый предел для БАД.

В Роспотребнадзоре призвали приобретать добавки только у официальных поставщиков и в аптеках, проверять регистрационные документы, при сомнениях в качестве или происхождении продукции обращаться в ведомство либо на горячую линию Единого консультационного центра.

Ранее Роспотребнадзор выявил рекордное количество поддельной молочной продукции на прилавках магазинов, в 2025 году доля фальсификата составила 17,68%.

