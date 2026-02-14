В России заблокировали 3 тысячи сайтов за продажу запрещенных БАД
Почти 3 тысячи интернет-ресурсов со сведениями о розничной продаже запрещенных биологически активных добавок заблокировали в России. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
Специалисты ведомства продолжают работу по выявлению и блокировке порталов с информацией о продаже БАД, реализация которых запрещена в стране.
«По результатам подготовленных ведомством решений заблокировано уже около 3 тысяч подобных площадок», - отметили в федеральной службе.
В числе таких ресурсов объявления, карточки товаров и страницы в интернет-магазинах, которые предлагали под видом пищевых добавок продукцию без регистрации с запрещенными компонентами и превышающими допустимый предел для БАД.
В Роспотребнадзоре призвали приобретать добавки только у официальных поставщиков и в аптеках, проверять регистрационные документы, при сомнениях в качестве или происхождении продукции обращаться в ведомство либо на горячую линию Единого консультационного центра.
Ранее Роспотребнадзор выявил рекордное количество поддельной молочной продукции на прилавках магазинов, в 2025 году доля фальсификата составила 17,68%.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: По делу о хищениях арестовали экс-директора концерна «Калашников»
- Михаил Ефремов впервые после освобождения из тюрьмы вышел на сцену театра
- В России заблокировали 3 тысячи сайтов за продажу запрещенных БАД
- Генконсул заявил, что россияне в Швейцарии вынуждены отказываться от гражданства
- ЦБ: Объем накоплений россиян превысил 17 трлн рублей
- В Тверской области крыша многоквартирного дома частично обрушилась из-за снега
- ВСУ вновь атаковали Белгород ракетами, 2 человека погибли
- «Руспродсоюз»: Стоимость блинов на семью из четырех человек составила 113,9 рубля
- Команда с россиянином Деминым выиграла Матч восходящих звезд НБА
- Посол РФ заявил, что товарооборот между Финляндией и Россией сократился в 12 раз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru