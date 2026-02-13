«Отказался от желанной победы»: Актер Илья Козырев о «Дон Кихоте» в МХТ

Спектакль «Дон Кихот» в МХТ имени Чехова расскажет зрителю о цене победы, заявил НСН актер Илья Козырев.

Спектакль Николая Азарова «Дон Кихот» в МХТ имени Чехова предложит зрителю задуматься, почему главный герой так стремился к победе, но потом отказался от нее, заявил НСН исполнитель главной роли Илья Козырев.

«Создают театр и сами же ломают»: Каким получился новый «Дон Кихот» в МХТ

«Важно понимать, что Дон Кихот и Санчо Панса – это современные люди. Дон Кихот очень-очень стремился победить, и до последнего у него были все шансы стать победителем, но в последнюю секунду сам отрекается от победы. Мне кажется, этим и интересен персонаж», - рассказал Козырев.

По его словам, самым трудным было распределиться между актерским существованием и техническими задачами.

«Самое сложное в этом спектакле - техническая сторона, потому что очень много было режиссерских и художественных придумок, которые мы смогли попробовать непосредственно на сцене. Первый раз такое на моем творческом пути, что прямо в кратчайшие сроки нужно было распределиться между своим актерским существованием и техническими задачами, а они в равной степени важны. Какие-то технически вещи гнетут твое существование на сцене, поэтому нужно как можно скорее распределиться и сделать так, чтобы они как минимум не мешали, а как максимум работали на нашу историю и на моего персонажа. Вместе с тем, зритель не должен понимать наших закулисных штук, всё должно быть очень легко и просто», - добавил Козырев.

ФОТО: РИА Новости
