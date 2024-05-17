Фильм Каннского фестиваля «Птица» покажут в России

В центре сюжета картины история девушки по имени Бэйли, которая вместе с отцом и братом живет Северном Кентеи. Героиня испытывает одиночество, но однажды знакомится с молодым человеком, называющим себя птицей.

Среди актеров фильма Барри Кеоган, Франц Роговски, Джеймс Нельсон-Джойс.

Ранее главред портала ProfiCinema Нина Ромодановская в беседе с «Радиоточкой НСН» назвала главными фильмами Каннского фестиваля картины «Лимонов. Баллада об Эдичке» Кирилла Серебренникова, научно-фантастический фильм «Мегалополис» американского режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, новую работу греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Виды доброты» и фильм «Партенопа» итальянского режиссера Паоло Соррентино.

