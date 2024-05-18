Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» собрал в прокате рекордные три миллиарда рублей
Со старта проката мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в декабре 2022 года состоялось более 500 показов спектакля, рассказали НСН в МТС Live.
Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» собрал в прокате рекордные для российского театрального рынка три миллиарда рублей, рассказали НСН в МТС Live.
Совместная постановка МТС Live и продюсерской компании «Бродвей Москва» по песням группы «Секрет» вышла в декабре 2022 года, со старта проката состоялось больше 500 показов спектакля.
События мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» разворачиваются в Ленинграде в середине 80-х – времени надежд, многообещающих перемен и расцвета неформальной культуры. Тогда же появился бит-квартет «Секрет», 20 хитов которого и составили музыкальную основу спектакля.
В МТС Live также рассказали, что за I квартал 2024 года организовали больше 25 мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре и других городах. Суммарно на все мероприятия было продано 273 тысячи билетов. На сервисах МТС Live в 2023 году объем продаж билетов вырос на 45%.
Ранее режиссер мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» и телепрограммы «Вечерний Ургант» Михаил Миронов в интервью НСН рассказал о своем отношении к русскому року и раскрыл «бродвейские секреты», а также выступил в качестве культурного гида.
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