Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» собрал в прокате рекордные три миллиарда рублей

Совместная постановка МТС Live и продюсерской компании «Бродвей Москва» по песням группы «Секрет» вышла в декабре 2022 года, со старта проката состоялось больше 500 показов спектакля.



События мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» разворачиваются в Ленинграде в середине 80-х – времени надежд, многообещающих перемен и расцвета неформальной культуры. Тогда же появился бит-квартет «Секрет», 20 хитов которого и составили музыкальную основу спектакля.

В МТС Live также рассказали, что за I квартал 2024 года организовали больше 25 мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре и других городах. Суммарно на все мероприятия было продано 273 тысячи билетов. На сервисах МТС Live в 2023 году объем продаж билетов вырос на 45%.

Ранее режиссер мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» и телепрограммы «Вечерний Ургант» Михаил Миронов в интервью НСН рассказал о своем отношении к русскому року и раскрыл «бродвейские секреты», а также выступил в качестве культурного гида.

