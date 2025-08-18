Станцевавших у Храма Христа Спасителя студенток отчислили из Строгановки
Трое студенток, которые исполнили откровенные танцы возле Храма Христа Спасителя, были отчислены из Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова (РГХПУ). Об этом сообщает РИА Новости.
Видео с танцами было публиковано правозащитным центром «Сорок сороков», который также обратился в Следственный комитет РФ с просьюой привлечь девушек к уголовной ответственности.
В вузе указали, что студентки были отчислены «за нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств граждан».
«По вопросам привлечения к ответственности просим обращаться в компетентные органы», - добавили в РГХПУ.
Ранее 35-летнюю жительницу Кургана задержали за танцы на воинском мемориальном комплексе, сообщает RT.
