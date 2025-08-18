Станцевавших у Храма Христа Спасителя студенток отчислили из Строгановки

Видео с танцами было публиковано правозащитным центром «Сорок сороков», который также обратился в Следственный комитет РФ с просьюой привлечь девушек к уголовной ответственности.

В вузе указали, что студентки были отчислены «за нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств граждан».

«По вопросам привлечения к ответственности просим обращаться в компетентные органы», - добавили в РГХПУ.

Ранее 35-летнюю жительницу Кургана задержали за танцы на воинском мемориальном комплексе, сообщает RT.

